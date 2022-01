La Covid deja 10.139 bajas laborales en Córdoba desde el 30 de diciembre

El auge de los contagios de Covid provocados por la variante Ómicron en Córdoba también se ha notado a nivel laboral y en las empresas. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, en la provincia de Córdoba 10.139 personas han solicitado la baja por este motivo desde el 30 de diciembre, fecha en la que se inicia la posibilidad de iniciar las gestiones para la petición de la baja a través de la app.

Concretamente, han sido 8.594 las personas que han pedido la baja laboral a través de esta aplicación gratuita, mientras que 1.545 han optado por tramitarla por teléfono, situando a Córdoba como la quinta provincia en número de solicitudes.

Andalucía ha registrado un total de 110.459 peticiones de bajas por positivo en Covid-19 en sus centros de atención primaria, en su mayoría a través de la Aplicación móvil gratuita de Salud Responde (90.656), desde el pasado 30 de diciembre.

En este ámbito, desde la Consejería de Salud y Familias del Gobierno andaluz se ha solicitado a los ciudadanos que acudan a los medios telemáticos para cursar las bajas laborales, evitando en la medida de lo posible ir a los centros de salud.

Además, la Junta de Andalucía ya está aplicando un sistema para solicitar en un mismo acto la baja laboral por covid y que a los siete días se dé el alta, salvo que concurra la circunstancia “excepcional” de que esa persona no se haya recuperado todavía en ese plazo y pueda comunicarlo.

