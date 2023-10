Los cordobeses son los andaluces que menos usan el coche a diario. Al menos, eso es lo que han contestado a los profesionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ya tienen los resultados de la Encuesta Social 2023. Consumo y sostenibilidad. Hábitos y actitudes de la población andaluza, cuyos trabajos de campo se realizaron entre marzo y junio de 2023 a través de la realización de más de 5.000 encuestas telefónicas y online a personas residentes en Andalucía.

Según este sondeo, es la población de Córdoba la que parece actuar de manera más sostenible en cuanto al transporte, ya que es donde menos se usa el vehículo privado a diario (55,3%) y donde, junto a Jaén, van más a pie con un 61,8% y un 61,1% respectivamente, según la conclusión de una encuesta que se ha elaborado con el objetivo de proporcionar información sobre distintos aspectos del consumo sostenible, desde la perspectiva de las opiniones y actitudes de la población andaluza sobre cuestiones medioambientales así como desde la perspectiva de la práctica y hábitos de consumo de bienes y servicios como alimentos, productos de higiene personal y cosmética, ropa o transporte.

En Córdoba, no obstante, el coche sigue siendo el rey del transporte diario, con ese 55% de uso. Le sigue el transporte público, con el 24,9% de uso diario, y el vehículo compartido, que alcanza el 9,2%. Solo el 5,1% de los cordobeses dice que usa la bicicleta a diario, por el 3,2% que admite el uso del patinete. Por otra parte, a pie también se mueve el 61,8% de los cordobeses (en muchos casos también de haber usado el coche), según este sondeo.

La movilidad diaria influye directamente en la huella de carbono del individuo sobre el medio ambiente, por eso la encuesta también analiza el medio de transporte utilizado habitualmente por la población.

Datos andaluces

El 60,5% de la población andaluza utiliza vehículos privados, taxis y VTC para moverse diariamente, siendo los hombres de entre 35 y 44 años los que más utilizan este tipo de medio de transporte (70,0% del total de hombres), al igual que el 72,2% de las personas cuyos ingresos mensuales en el hogar superan los 3.000 euros. Es en zonas intermedias y rurales donde se registra el uso de este tipo de medio de transporte en mayor medida, con un 65,5% y un 65,1% respectivamente, frente al 55,2% de la población que reside en ciudades.

El segundo medio de transporte más usado es el más sostenible, el desplazamiento a pie. Más de la mitad de la población andaluza afirma que se desplaza andando a diario (53,3%) siendo mayor el porcentaje de mujeres que se desplazan a pie, un 59,2% frente al 47,3% de los hombres.

El transporte público lo usa un 29,4% de las personas residentes en Andalucía, con una diferencia de casi diez puntos porcentuales entre mujeres (34,2%) y hombres (24,5%). Atendiendo al grado de urbanización observamos una gran diferencia entre las personas que residen en ciudades (40,2%), en zonas intermedias (20,8%) y en zonas rurales (14,8%).

La principal razón por la que los residentes en zonas rurales declaran no usar el transporte público es la inexistencia de este en su zona (47,6%), mientras que en la ciudades es la rapidez de otros medios de transporte (27,7%).

Otros medios de transporte se usan habitualmente por un porcentaje minoritario de la población, como son el vehículo compartido (8,4%), la moto (8,3%), la bicicleta (7,2%) y los VMP (3,3%).

¿Cuál es la percepción medioambiental de la población andaluza?

Para el 63,7% de la población andaluza el medio ambiente es muy importante, un 34,0% opina que es bastante importante y solo un 2,3% le da poca o ninguna importancia. Atendiendo al sexo y a la edad, el 73,0% de las mujeres de 65 o más años opina que el medio ambiente es muy importante, siendo el grupo de edad y sexo mayoritario en esta categoría. La mayor diferencia se observa entre los hombres y las mujeres de entre 16 y 24 años, el 44,1% de ellos considera muy importante el medio ambiente frente al 53,3% de las mujeres de ese intervalo edad.

Esta opinión cambia cuando se pregunta por la percepción de la persona sobre la actitud que tiene la sociedad andaluza en su conjunto respecto al medio ambiente. El 27,6% de la población piensa que la sociedad respeta y se preocupa por el medio ambiente, frente al 37,5% que piensa que si bien siente respeto por el medio ambiente no se preocupa por el mismo. Un 34,9% de la población piensa que la sociedad andaluza siente poco respeto por el medio ambiente.

Son las mujeres, y en particular las mujeres de mayor edad, quienes más perciben que el conjunto de la sociedad siente poco respeto hacia el medio ambiente (43,8%). En general, hay una relación positiva entre la edad y la percepción de poco respeto por el medio ambiente.

¿Tiene la población un conocimiento real sobre los efectos de su consumo?

La encuesta ofrece información sobre el grado de conocimiento de la población sobre los efectos que algunos consumos tienen en el medio ambiente, concretamente el consumo energético y el digital.

El consumo de energía en el hogar genera emisiones de CO2 que están medidas y especificadas en la factura de la luz, aunque el 84,8% de la población andaluza no conoce esta información. En personas con menor nivel educativo (educación primaria o inferior) este porcentaje se eleva a un 91,4% frente al 80,2% entre la población con formación universitaria.

El 15,6% de la población andaluza es consciente de que su actividad digital (almacenamiento de fotos digitales, WhatsApp, ver películas por internet,...) afecta en gran medida al medio ambiente, siendo las mujeres de entre 35 y 44 años más conscientes de ello. El 47,4% de la población considera que la actividad digital puede afectar de alguna manera.

Se ha preguntado a la población andaluza sobre su confianza en las afirmaciones de los productores y empresas respecto de los efectos en el medio ambiente de sus productos: el resultado deja de manifiesto que existe una gran desconfianza ya que el 72,9% ha contestado que tiene poca o ninguna confianza, mientras que el 27,1% ha contestado que tiene bastante o total confianza en empresas y productores.

Los hábitos de compra

El 73,9% de la población andaluza realiza la compra habitual de alimentos en el supermercado, aunque las pequeñas tiendas de barrio (39,2%), las grandes superficies (22,4%) y los mercados de abastos (12%) son también opciones consideradas para la compra habitual.

Se aprecia principalmente una diferencia generacional: el 82,1% de las personas más jóvenes compra en supermercados en detrimento de otros establecimientos como pequeñas tiendas de barrio (31,3%) o mercados de abastos (7,6%), mientras que las personas más mayores (de 65 años o más) diversifican más los lugares de compra (69,1% en supermercados, 44,1% en pequeñas tiendas de barrio, 20,4% en grandes superficies y 18,1% en mercados de abastos).

El 55,5% de la población andaluza nunca compra productos de segunda mano, aunque el 39% sí lo ha hecho alguna vez. Las mujeres (60,4%) son más reacias que los hombres a la compra de estos productos. El 49,5% de los hombres compra productos de segunda mano habitualmente o alguna vez.

Los denominados productos locales, de cercanía o de kilómetro 0, tienen un menor impacto en el medio ambiente al reducirse los costes de transporte de los mismos. Al preguntar por este tipo de productos, el 59,7% de la población ha afirmado que habitualmente los compra y el 34,6% que algunas veces. Son las mujeres de 65 o más años las que, en este aspecto, presentan un hábito más sostenible ya que el 75,0% de ellas realizan habitualmente compra de productos locales. La proporción de personas que compran productos de origen local es mayor en las zonas rurales (63,2%) frente al 61,5% de las zonas intermedias y el 57,4% de las ciudades.

El 13,1% de las personas encuestadas compra habitualmente productos ecológicos, un 54,1% los compra algunas veces y un 32,8% ha contestado que nunca compra productos de este tipo. Son los hogares unipersonales (14,9%) y las parejas sin hijos/as que conviven en el hogar (14,5%) los que en mayor medida consumen productos ecológicos.

¿Qué es más importante a la hora de hacer la compra?

La encuesta investiga algunos productos concretos de la compra habitual de la población como son: la ropa, los alimentos y los productos de higiene personal y cosmética, y cuáles son las características más importantes que determinan su adquisición.

A la hora de comprar ropa o alimentos la población andaluza le otorga mayor importancia al precio, con un 72,3% y un 57,4% respectivamente. En el caso de los productos de higiene personal y cosmética se le da mayor prioridad a la calidad del producto (57,1%), con una diferencia de tres puntos porcentuales con respecto al precio (54,0%). Es en este tipo de productos donde parece que se tienen más en cuenta las características ecológicas o sostenibles, con un 22,1% de personas que valoran como importante que este tipo de productos estén elaborados con productos naturales o ecológicos certificados.

En general se observa que a mayores ingresos mayor importancia se le da a los aspectos relacionados con la calidad del producto. De este modo, en cuanto a la compra de alimentos, el 40,2% de la población que reside en hogares con ingresos superiores a los 3.000 euros prioriza el aporte alimenticio o valor nutricional frente al precio (38,8%); en cuanto a la compra de ropa el 73,3% de esta población le da mayor importancia a la calidad de esta que al precio (65,4%); y en los productos de higiene personal y cosmética el 68,7% frente al 48,5% que le da mayor importancia al precio.

Responsabilidad de la compra en el hogar

La encuesta entra en detalle sobre hábitos y responsabilidad de hacer la compra de determinados productos, entendiendo por responsabilidad el encargo de realizar la compra de manera habitual.

Los resultados muestran que el 24,1% de la población no se encarga de realizar la compra habitual de los alimentos en su hogar. Desagregando por sexo el 34,3% de los hombres no se encarga de la compra habitual de alimentos en su hogar frente al 14,1% de las mujeres.

En el caso de la compra habitual de los productos de higiene personal y cosmética, el 23,1% de la población no se encarga de realizar este tipo de compra, siendo la diferencia entre hombres y mujeres mayor que en el caso de la compra de alimentos, con un 39,1% de hombres que no compran productos de higiene personal y cosmética en su hogar de manera habitual, frente al 7,3% de las mujeres.

Solo un 9,4% de la población andaluza no se encarga de comprar su propia ropa. En el caso de los hombres este porcentaje es del 15,5% y en el caso de las mujeres del 3,4%.

Con estas diferencias por género según tipo de productos, se observa igualmente una brecha de género creciente con la edad, a mayor edad mayor diferencia. En cuanto al nivel de estudios de la población, ocurre al contrario, a mayor nivel de estudios, menor es la brecha de género declarada. Observando el grado de urbanización, es en las ciudades donde se encuentra menor brecha de género frente a las zonas rurales, donde existe una mayor brecha.

Gestión de residuos

El 45,9% de la población andaluza afirma que no suele desechar alimentos en su hogar. A menor nivel de ingresos mayor es el porcentaje de personas que no suele desechar alimentos en el hogar. Así el 36,9% de las personas con ingresos superiores a los 3.000 euros dice que no suele desechar nada, frente al 58,9% de las personas con menos ingresos en el hogar. Atendiendo al tipo de hogar, son las parejas que conviven con hijos en el hogar las que en menor proporción desechan alimentos, con un 39,6%, frente a las parejas sin hijos que presentan un porcentaje del 57,1%.

Los productos en mal estado y los productos caducados son los motivos principales por los que se desechan alimentos en el hogar, con un 25,3% y un 24,9% respectivamente.

Reutilización de la ropa

El 59,9% de la población andaluza se deshace de su ropa porque se ha deteriorado y un 25,8% porque no se ajusta a su talla.

Para deshacerse de ella el 34,6% de la población suele donarla a una asociación o institución, el 31,5% la deposita en un punto de reciclaje, el 24,0% se la entrega a personas conocidas y el 9,9% restante suele tirarla, venderla o se deshace de ella de otra manera. Estos resultados indican que en Andalucía la mayor parte de la población intenta darle una segunda vida a la ropa que ya no usa.

Reducción de residuos

El consumo conlleva generación de residuos y reducir la cantidad de los mismos contribuye a la sostenibilidad. El 87,4% de la población afirma llevar su propia bolsa o carro de la compra y el 54,7% evita comprar artículos de plástico y productos excesivamente empaquetados. Asimismo, el 74,8% de la población repara electrodomésticos y dispositivos electrónicos en lugar de reemplazarlos, un 57,8% repara ropa o calzado y un 46,1% dona o vende artículos para su reutilización. En general, son las mujeres las que registran menor generación de residuos, en especial en el caso de reparar la ropa o el calzado, con una diferencia de 16 puntos porcentuales con respecto a los hombres.

Hacia un consumo más sostenible

El 11,3% de la población afirma haber realizado algún contrato con alguna comercializadora para utilizar energías renovables. Esta cifra varía mucho según los ingresos del hogar, siendo un 6,9% en el caso de las personas que residen en hogares con menos renta (menos de 900 euros) y un 20,5% en el caso de los hogares con renta superior a 3.000 euros.

Respecto a la intención de cambiar hábitos a favor de un consumo más sostenible, el 41,7% de la población cree que intentaría reducir los residuos que genera y/o su reciclaje, un 26,9% compraría productos ecológicos y dispositivos energéticamente eficientes, el 25,9% reduciría su consumo de energía, un 21,2% reduciría el consumo de agua, un 20,4% estaría dispuesto a utilizar medios de transporte más sostenibles y un 20,2% mejoraría la eficiencia energética de su vivienda.

Un 19,2% de la población andaluza no cambiaría ningún hábito con el fin de ser más sostenible. Son las personas de 65 años o más, en mayor medida las mujeres (43%), las que afirman que no cambiarían ningún hábito, frente al 6,2% de las mujeres de entre 25 y 34 años.

Entre los motivos principales por los cuales la población no practica un consumo más sostenible, los más frecuentes son: porque es más caro (47,1%), porque no se dispone de información suficiente (45%) y por falta de acceso a los productos más sostenibles (23,8%).

Solo un 7,6% de la población no considera necesario practicar un consumo más sostenible. La proporción de personas que tiene esta opinión decae según se incrementa el nivel de estudios, así, un 15,3% de la población con menor nivel de estudios piensa que no es necesario practicar un consumo más sostenible, frente al 3,3% de la población con mayor nivel de estudios.

Datos provinciales

Según los resultados el 63,7% de la población andaluza considera muy importante el medio ambiente, las provincias que superan este porcentaje son Jaén (68,0%), Huelva (64,8%), Cádiz (64,6%) y Málaga (63,8%), siendo la provincia de Almería la que presenta menor proporción con un 60,2%.

El motivo más frecuente para no realizar un consumo más sostenible entre quienes residen en la provincia de Sevilla es porque sería más caro (50,6%), mientras la población residente en la provincia de Huelva considera mayoritariamente que no tiene información suficiente para realizar un consumo más sostenible (47,4%).

Aunque el lugar de compra habitual mayoritario en todas las provincias son los supermercados, las provincias de Córdoba (46,5%), Sevilla (43,3%), Jaén (41,2%) y Granada (40,8%) son las que presentan mayor proporción de personas que acuden a tiendas de barrio para realizar la compra habitual de alimentos, siendo las provincias de Jaén (20,0%) y Huelva (19,7%) las que presentan mayor porcentaje de población que acude a los mercados de abastos.

Las provincias en las que hay mayor proporción de personas que consumen habitualmente productos de origen local son Córdoba, Sevilla y Huelva con un 63,7%, 62,4% y un 60,0% respectivamente.

En cuanto a la movilidad, es la población de Córdoba la que parece actuar de manera más sostenible, ya que es donde menos se usa el vehículo privado a diario (55,3%) y donde, junto a Jaén, van más a pie con un 61,8% y un 61,1% respectivamente.