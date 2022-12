Córdoba vuelve a perder habitantes: 3.712 personas menos en el último año

La ciudad de Córdoba ha vuelto a perder población. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos del censo municipal correspondientes al año 2021 y muestran que Córdoba capital ha perdido un total de 3.712 personas de 2020 y 2021.

La ciudad venía ganando vecinos, a diferencia de lo que ocurría en el resto de la provincia. Pero en 2021, muchos cordobeses han decidido abandonar la ciudad y se han trasladado a otros lugares, mientras algunos de sus vecinos han fallecido. De manera concreta, en la capital viven un total de 322.327 personas a fecha de 31 de diciembre de 2021. Un año antes, eran 326.039 los habitantes de la ciudad.

En el conjunto de la provincia hay 777.622 habitantes. Son 3.829 personas menos de las que había a finales de 2020, en el que la provincia sumaba 781.451. Los datos de pérdida de población a nivel provincial son muy relevantes si se mira el censo de la última década.

En este ámbito, la provincia ha pasado de tener 802.575 habitantes en 2011, a los 777.622 actuales. En la última década, se ha perdido un 3,11% de población a nivel provincial.

En la zona norte hay localidades como Fuente Obejuna o Villanueva de Córdoba que han perdido un 12 y un 8% de población en la última década, respectivamente. Lo mismo ocurre en el Guadiato, donde localidades como Peñarroya-Pueblonuevo han perdido un 9,5% de habitantes desde 2011.

Entre las localidades que han ganado población están Almodóvar Del Río, Obejo, Lucena o La Carlota.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!