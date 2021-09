Córdoba es la tercera provincia de España con menor incidencia del coronavirus

Córdoba es la tercera provincia de toda España con la menor incidencia de Covid 19, según los datos consolidados del Ministerio de Sanidad. Solo hay una incidencia más baja en Asturias (que ya está en una situación de normalidad absoluta) o en Zamora. En la provincia de Córdoba, el drástico descenso se debe al éxito de la campaña de vacunación extraordinaria contra la Covid 19. Es la provincia que más población tiene protegida de Andalucía y una de las que más de toda España.

Córdoba ya tiene una incidencia de menos de 40 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. Asturias está en los 18 casos y Zamora en los 26, según los datos del Ministerio de Sanidad. La incidencia ha bajado en un 60% en la provincia de Córdoba en los últimos 14 días, un drástico descenso que hace que la pandemia esté más que controlada.

La quinta ola en la provincia de Córdoba, por tanto, se da más que por controlada. Están descendiendo todos los valores. Así, hay un 38% menos de hospitalizados que hace dos semanas y en las UCIs también hay un 11% menos de enfermos. Este viernes ya se bajó de los 40 ingresados en total en la provincia.

El semáforo Covid del Ministerio de Sanidad señala que solo el 1,5% de las camas convencionales disponibles en la provincia de Córdoba están ocupadas por enfermos con coronavirus, una de las cifras más bajas desde que estalló la pandemia. Además, el 11% de las camas UCI sigue ocupadas por enfermos con Covid 19.

Pero hay otros valores aún mejores: solo el 3,7% de las pruebas PCR que se realizan en la provincia de Córdoba arrojan un resultado positivo. Esta es la cifra más baja desde hace un año. La positividad señala el grado de expansión del virus. Además, Salud ya conoce el 60% del origen de los contagios detectados, una cifra que también es de las más altas desde que se estudia la pandemia en la provincia de Córdoba.

Ahora mismo en Córdoba tan solo hay dos municipios en riesgo extremo de contagio: Pedroche y San Sebastián de los Ballesteros. Son los únicos donde la incidencia supera los 500 casos. Mientras, prácticamente en dos de cada tres pueblos de la provincia de Córdoba no se han detectado nuevos casos en las dos últimas semanas, según la información divulgada por la Consejería de Salud y Familias.

Todo esto se debe a la campaña extraordinaria de vacunación en Córdoba. El 93,6% de los cordobeses de más de 12 años ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 91% las dos. En total, más del 81% de toda la población de la provincia de Córdoba ya está inmunizada frente al virus.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!