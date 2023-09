Córdoba supera la media andaluza y española en tasa de graduados en ESO, Bachillerato y ciclos formativos medios

La provincia de Córdoba supera la media andaluza y española en tasa de graduación tanto en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) como en Bachillerato y en ciclos formativos de grado medio.

Así se desprende del Informe Anual de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía correspondiente a 2022, que se acaba de dar a conocer, y que analiza diversos indicadores educativos. En este informe se señala que “solo la provincia de Córdoba presenta una tasa bruta de graduación superior a la media española en los tres tipos de enseñanzas”.

La tasa bruta de graduación es la relación del número de graduados en ESO y en cada una de las enseñanzas secundarias postobligatorias (estudios secundarios segunda etapa), independientemente de su edad, respecto al total de la población de la edad teórica de comienzo del último curso de dichas enseñanzas.

Así, en la provincia de Córdoba, la tasa bruta de graduación al canza el 84,8 en ESO, mientras que es del 63,9 en Bachillerato y del 26,6 en ciclos formativos de grado medio.

En Andalucía y España, las medias de graduación en esos estudios es inferior. En ESO la media española es del 84 y la andaluza de 81,1; en Bachillerato la media nacional es de 61 y la andaluza de 60,3; y en ciclos formativos también son inferiores a Córdoba, con 23,5 en España y 21,3 en Andalucía, de tasa media.

La tasa bruta de graduados es más baja en Andalucía que la media española, tanto para la ESO, como para Bachillerato y los ciclos formativos de Grado Medio, destaca el informe.

En Andalucía, el porcentaje medio de abandono educativo temprano (17,7%) se sitúa en 4,4 puntos porcentuales por encima de la media española (13,3%). Almería y Huelva son las dos provincias con mayor tasa de abandono en la comunidad con un 37% y 23,9% respectivamente. Solo las provincias de Granada y Cádiz se sitúan por debajo de la media española en abandono educativo temprano.

