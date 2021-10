Córdoba suma 26 nuevos casos de Covid en una jornada sin más hospitalizados ni fallecidos

La pandemia de la Covid se mantiene en la horquilla de nuevos casos positivos de los últimos días en la provincia de Córdoba y suma este sábado 26 contagios más, en una jornada en la que no se han notificado nuevas hospitalizaciones ni ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, ni nuevos fallecimientos a causa de este virus.

Actualmente, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias este sábado, en la provincia de Córdoba hay 12 pacientes con Covid ingresados en los hospitales, dos de ellos en la UCI.

Desde el inicio de la pandemia han sido un total de 72.402 las personas contagiadas de coronavirus, de las que 5.328 tuvieron que ingresar en el hospital, 661 de ellos en la UCI. Asimismo, la Covid se ha llevado la vida de 1.091 cordobeses desde marzo de 2020.

En el lado positivo, en la última jornada se ha comunicado que 29 cordobeses más han superado la enfermedad, con lo que desde el inicio de la pandemia ya son 71.398 los cordobeses que se han curado del coronavirus.

En cuanto a la vacunación contra la Covid19, los datos de Salud actualizados este sábado señalan que en la provincia de Córdoba se han administrado ya un total de 1.257.638 de dosis de las distintas vacunas, con lo que se ha alcanzado a 654.612 cordobeses que al menos tienen una dosis, mientras que son 645.164 los que ya cuentan con la pauta completa.

Andalucía registra este sábado 23 de octubre un total de 282 contagios de coronavirus en 24 horas, superiores a los 275 de este viernes y que los 276 contabilizados hace una semana, al tiempo que registra siete fallecidos, cuatro más que la jornada anterior y los mismos en la comparativa intersemanal.

Según ha informado el parte diario de la enfermedad difundido por la Consejería de Salud y Familias, la incidencia en 14 días ha vuelto a subir 0,6 puntos hasta 31,7 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 31,1 notificados el día anterior, incidencia también superior a los 29,6 puntos registrados hace una semana.

Los 282 positivos de este sábado se contabilizan tras los 275 del viernes, los 307 del jueves, los 227 del miércoles, los 183 del martes, los 289 del lunes y domingo y los 276 del sábado pasado.

En esta jornada, Málaga es la que más contagios registra con 85, seguida de Sevilla con 46, Almería con 36, Cádiz con 32, Córdoba con 26, Jaén con 23, Huelva con 18 y Granada con 16.

Con respecto a las siete muertes, se notifican dos en Sevilla y Málaga y una en Jaén, Granada y Cádiz.

