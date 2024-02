Córdoba, segunda provincia andaluza con más muertes en el trabajo en 2023

Córdoba fue la segunda provincia con más muertes en accidente laboral durante el pasado año 2023, cuando se contabilizaron un total de 17 fallecidos. El año anterior, en 2022, murieron 22 trabajadores.

La provincia de Córdoba solo es superada en número de trabajadores fallecidos en accidente laboral en 2023 por la provincia de Sevilla, que registró un total de 25.

Así, por provincias, destaca Sevilla, con 25 accidentes laborales mortales, cinco de ellos 'in itinere'; le sigue Córdoba, con 17, de los que cuatro fueron en el camino de ida o vuelta; Málaga, con 16, solo uno 'in itinere'; Cádiz, con 15, cuatro de ellos 'in itinere'; Granada, con 14 y ninguno en el camino de ida o vuelta; Huelva, con nueve, de los que cuatro fueron 'in itinere'; Almería, con ocho y ninguno en el trayecto de ida o vuelta, y Jaén, con seis.

En el conjunto de Andalucía hubo un total de 110 trabajadores fallecidos por accidentes laborales durante 2023 en Andalucía, 41 menos si se compara con el año anterior (151), lo que significa un 27,1% menos, según los datos del sindicato UGT-A consultados por Europa Press.

Los datos recabados son oficiales por la Junta de Andalucía de enero a noviembre, mientras que diciembre son por elaboración propia del sindicato UGT-A.

De estos 110 accidentes laborales, un total de 92 fueron en su puesto de trabajo frente a los 121 del año anterior, mientras que 18 fueron 'in itinere' --en el camino de ida o vuelta al trabajo-- frente a los 30 del año anterior.

Enero, el mes con más muertes

Por meses, llama la atención enero, con 18 accidentes en el tajo, seguido por octubre, con 14 y también mayo, con 14; marzo y abril, con doce cada uno; febrero, julio, agosto y septiembre, con ocho respectivamente; junio y noviembre, con cuatro cada uno y, por último, diciembre con uno.

El último accidente de 2023 ocurrió en la provincia de Córdoba, en el kilómetro 14 de la carretera A-318, la variante de Puente Genil. Un varón de 63 años de edad falleció en dicho accidente, mientras que una persona de 21 años resultó herida grave tras una colisión entre dos coches.

En concreto, el suceso tuvo lugar sobre las 7:15, cuando alertaron de la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 14 de la citada vía. A causa del choque, dos personas quedaron atrapadas en el interior de los vehículos.

Hasta la zona se trasladaron los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios del parque de Puente Genil, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que regularon el tráfico en la zona, registrando importantes retenciones, y los facultativos del Centro de Emergencias Sanitarias del 061, que evacuaron al herido grave a un centro hospitalario.