Córdoba es la provincia de España donde más sube el precio de la vivienda

Córdoba es la provincia de España donde más está subiendo el precio de la vivienda, según el último informe publicado por la tasadora Tinsa y que se refiere al tercer trimestre del año. En España, el valor medio de la vivienda nueva y usada en el tercer trimestre del año se incrementó un 5 % en tasa interanual y un 1,4 % en tasa trimestral, según refleja la estadística Tinsa IMIE Mercados Locales del tercer trimestre del año. En Córdoba, la variación interanual se va al 12,3%, por encima de incrementos como los que se sufren en Guadalajara o Castellón, y desde luego muy por encima de la media.

Eso sí, los precios siguen un 27,6% más bajos que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009, según el informe de Tinsa, uno de los más completos del mercado inmobiliario de los que se publican en España. Ahora mismo, el precio medio del metro cuadrado en la provincia de Córdoba es de 1.213 euros el metro cuadrado. Eso sí, en Andalucía solo es más barato comprar una vivienda en Jaén y Granada. Pero en ninguna provincia están subiendo tanto los precios.

El informe de Tinsa señala que los cordobeses tienen que dedicar el 31,6% de sus ingresos a pagar la hipoteca. De medio, en la provincia, cada cordobés le debe al banco 105.129 euros. El importe medio de cada hipoteca es de 491 euros al mes. Es prácticamente la mitad del importe medio que se paga en Madrid, que se aproxima a los 1.000 euros. Pero donde los salarios son también más altos.

Los precios en la ciudad también se han incrementado en el último año, según el informe de Tinsa. El incremento interanual ha sido del 8,7%. En la capital, el precio medio está ya en los 1.612 euros el metro cuadrado. Es decir, una vivienda de 90 metros cuadrados tiene un precio de unos 145.000 euros, de media.

Los precios en la ciudad siguen siendo un 30% más bajos al pico que se alcanzó antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y ahora mismo son un 20% más caros que cuando se tocó suelo, según Tinsa.

Los precios residenciales, por tanto, se mantienen pese a la contracción de las compraventas que se observa desde el último trimestre de 2022. La ciudad de Palma de Mallorca supera por primera vez el precio máximo del ciclo anterior, hito que ya se alcanzó el trimestre pasado en la región balear.

Al cierre del tercer trimestre, la vivienda nueva y usada es un 19,1 % más barata que el máximo alcanzado el periodo 2007-2008, tras revalorizarse un 37 % desde los mínimos registrados en la crisis financiera. El valor medio en España se sitúa actualmente en niveles del segundo trimestre de 2011.

Entre los factores que explican la resistencia que están mostrando los precios residenciales, el Servicio de Estudios de Tinsa destaca el hecho de que la vivienda haya continuado canalizando ahorros y de que, aunque la política monetaria está reduciendo el crédito hipotecario concedido, no se está produciendo un desplome de demanda.

“La erosión que la inflación alta y persistente ha tenido en el poder adquisitivo de los hogares desde 2021 y el impacto de la subida de los tipos de interés para tratar de contenerla está moderando el ritmo de las compraventas de vivienda principalmente por la reducción del crédito hipotecario concedido, pero la reducción de la demanda residencial se está produciendo de forma gradual.” apunta Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa.

Pese al freno en las compraventas en comparación con 2022, el volumen en los primeros siete meses de este año es aún un 13 % superior al del mismo periodo de 2019. “Se espera que la demanda residencial continúe moderándose de forma gradual hacia la media histórica, lo que, unido a una oferta de vivienda limitada, mantendrá los precios de la vivienda en el entorno de la estabilización durante el resto del ejercicio”, apunta Arias.

