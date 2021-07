Córdoba es la provincia andaluza con menos rechazo a vacunarse entre los mayores de 40 años

Córdoba es la provincia andaluza en la que más porcentaje de personas de más de 40 años se ha vacunado y donde menos rechazo está habiendo. Así, según las cifras oficiales de la Consejería de Salud y Familias, el 96% de los cordobeses de más de 40 años ya se ha puesto al menos la primera dosis. De ese grupo, la inmensa mayoría se pone también la segunda dosis. Ahora mismo, el 91% de la población de más de 40 años ya tiene la pauta completa. Muchos de los que aún faltan son las personas de entre 60 y 69 años que se vacunaron con AstraZeneca en primavera y que están a la espera de recibir la pauta completa.

Estas cifras de vacunación en este grupo de población inciden en la concienciación de la población cordobesa a la hora de vacunarse, frente a mensajes negacionistas. De hecho, del 4% restante que ha decidido no vacunarse hay una importante proporción de personas que ya pasaron la enfermedad hace menos de seis meses y que por tanto no tienen que recibir ahora su primera pauta. Fuentes de la Consejería de Salud inciden en que es difícil calcular el número exacto de personas que se han negado a ponerse la vacuna, pero sostienen que es muy inferior al 4% restante que ya aparece en la estadística.

De esta manera, se calcula que durante la pandemia en la provincia de Córdoba se ha contagiado un 8% de la población, aproximadamente. El 5% dio positivo hace más de seis meses, por lo que ahora necesitan un refuerzo de la vacuna. Por eso, desde Salud se incide en que el rechazo a la vacunación entre los mayores de 40 años está siendo mínimo, con respecto a lo que ocurre en otros países como en Estados Unidos, donde hay territorios donde más de la mitad de la población se está negando a vacunarse.

Esta predisposición a la vacunación está convirtiendo a Córdoba en una de las provincias de España que más rápido se está inmunizando. Con los datos en la mano, 527.897 cordobeses ya se han vacunado con al menos una dosis. Esto es, el 67,6% de la población cordobesa. Es la cifra más alta de Andalucía, donde la media de población con al menos una dosis es del 63%.

Además, los menores de 40 años también están respondiendo de manera masiva a la llamada de la vacunación. En estos momentos, tres de cada cuatro cordobeses de entre 30 y 39 años ya tiene su primera dosis. En concreto, son 73.134 cordobeses de ese tramo de edad, que suponen el 74,1% de toda la población. Pero es que entre los que tienen entre 20 y 29 años la vacunación avanza también a un ritmo admirable. 29.486 cordobeses de esa edad ya tienen su primera pauta, es decir, el 33,8%, lo que equivale a afirmar que se trata de uno de cada tres cordobeses.

Esta próxima semana, la Junta de Andalucía quiere abrir ya la autocita para la vacunación de los cordobeses de más de 16 años. El objetivo es seguir avanzando para ir acabando con la incidencia disparada entre la población menor de 29 años. Este viernes, la incidencia de este grupo de edad estaba en 1.350 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. Era prácticamente el triple de la incidencia registrada entre toda la población cordobesa.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!