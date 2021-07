Córdoba mantiene el 'boom' inmobiliario post pandemia con otro récord de ventas en mayo

Contra todo pronóstico, la salida de la crisis sanitaria en la provincia de Córdoba ha sido un auténtico boom. El mercado inmobiliario cordobés vive su mejor momento desde el año 2012, según la estadística de compraventa de viviendas que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su análisis del mes de mayo.

En mayo, por ejemplo, se transmitieron en Córdoba un total de 687 viviendas en régimen de compraventa, según la estadística. Es el mejor dato para un mes de mayo desde hace una década, en plena crisis inmobiliaria. Obviamente, los datos son mucho mejores a los de mayo de 2020, en plena salida del confinamiento duro, cuando se vendieron tres veces menos viviendas que ahora. Pero sorprende por que es mejor que el dato de los dos años anteriores, cuando el mercado se estaba recuperando.

En concreto, en mayo de 2021 se han venido casi 60 viviendas más que en el mismo mes de 2018, un año especialmente bueno para el ladrillo cordobés. Además, las perspectivas siguen siendo buenas para el sector a partir de ahora, según confirman fuentes inmobiliarias.

Por otra parte, en mayo se transmitieron un total de 1.274 viviendas en la provincia de Córdoba. La mitad fueron compraventas, pero un número importante, 342, fueron herencias. El resto se dividió entre permutas y donaciones, según la estadística del INE.

La compraventa de viviendas aumentó en Andalucía un 122,7% durante el pasado mes de mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior, 15,1 puntos más que la media nacional (+107,6%), tras intercambiarse un total de 9.684 inmuebles, la mayor cifra registrada entre las comunidades autónomas, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, en valores absolutos, Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó durante el quinto mes del año, con las referidas 9.684 compraventas, seguida de Cataluña (7.614) y Comunidad Valenciana (6.675).

Además, atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, Andalucía es la cuarta comunidad con mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes, con 144, por detrás de la Comunidad Valenciana (166), la Región de Murcia (153) y Aragón (146).

En Andalucía, la compraventa de viviendas libres aumentó en mayo un 135 por ciento en tasa interanual, hasta los 8.846 inmuebles, mientras que la de viviendas con protección afectó a 838 residencias, lo que supone un aumento del 43 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, el número de operaciones de compraventa sobre viviendas nuevas creció en Andalucía en mayo un 118,3 por ciento, con la transmisión de 2.015 inmuebles, mientras que las transacciones de viviendas usadas han aumentado un 123,9 por ciento en relación con el año anterior, hasta 7.669 transacciones.

A nivel nacional, la compraventa de viviendas se disparó un 107,6% el pasado mes de mayo en relación al mismo mes de 2020, su mayor incremento interanual desde el inicio de la serie (2007), hasta sumar 47.033 operaciones, según el Instituto Nacional de Estadística.

El organismo recuerda que en mayo de 2020, con la declaración del primer estado de alarma, el número de fincas inscritas en los Registros de la Propiedad fue "excepcionalmente bajo", de ahí que la comparación interanual resulte tan abultada.

Con el avance interanual de mayo, la compraventa de viviendas encadena en España tres meses consecutivos de tasas positivas tras las subidas del 32,4% y del 65,9% registradas en marzo y abril, respectivamente.

El repunte interanual de las compraventas de viviendas en mayo fue consecuencia del fuerte repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas, que se incrementaron un 115,1%, hasta las 9.199 operaciones, así como del aumento de la compraventa de pisos usados en un 105,9%, hasta sumar 37.834 transacciones.

