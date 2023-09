Córdoba, también a la cola de pernoctaciones andaluzas en apartamentos turísticos

Las pernoctaciones en los apartamentos turísticos (no confundir con viviendas turísticas) en la provincia de Córdoba son también las más bajas de toda Andalucía, según el último informe de coyuntura publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

De esta manera, el informe detalla que en la provincia de Córdoba los turistas pasan de media dos noches alojados en apartamentos (cuando en hoteles se queda en 1,7 noches). La media en Andalucía es justo el doble, cuatro noches por turista en este tipo de alojamientos.

De hecho, Córdoba es la provincia donde menos turistas se han alojado en julio en apartamentos turísticos, un total de 5.348 frente a los casi 350.000 de toda la comunidad andaluza. La mayor estancia media ha estado en la provincia de Málaga, donde cada turista ha estado unas 4,8 noches. En Almería han sido 4,5 noches y en Huelva 4,3 noches. Hasta Jaén tiene mejores datos para este tipo de alojamientos que la provincia de Córdoba.

Andalucía ha recibido en el séptimo mes del año un total de 1.347.864 turistas internacionales, lo que supone un 20,1% más frente al mismo periodo de 2022, superando además las cifras prepandemia, cuando en el años 2019 se registraron en el mismo mes 1.256.656, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos este viernes.

Andalucía se sitúa de este modo en el tercer destino principal de los turistas en julio (13,3% del total) por detrás de Islas Baleares (24,1%) y Cataluña (22,9%). En cuanto a la procedencia, Reino Unido es el principal país de origen (con el 22,5% del total), seguido de Países Nórdicos (12,4%).

Por su parte, el gasto realizado por estos turistas ha sido de 1.874 millones de euros, con un incremento interanual del 26,2%, que también supera la cifra registra en 2019, donde el gasto realizado por los turistas en ese mismo periodo fue de 1.400 millones.

En cuanto al gasto medio por turista, este aumentó un 5,1% en tasa anual y se situó en 1.390 euros en julio. Mientras, el gasto medio diario se situó en 161, un 17,6% más que en julio de 2022. En relación al gasto acumulado de los turistas en 2023, en Andalucía se sitúa en 8.461 millones de euros, un 12,9% más.

A nivel nacional, España recibió en los siete primeros meses del año un total de 47,6 millones de turistas internacionales lo que supone un incremento del 20,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del INE, que cifra en 59.964 millones de euros el gasto realizado en este periodo, un 25,3% superior al del año anterior.

La estadística de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) muestra como más de 47,6 millones de turistas visitaron España hasta el pasado mes de julio. Una cifra que no obstante aún se sitúa un 0,8% por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2019.

Los principales países que más turistas enviaron a España en los primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 9,8 millones de turistas y un aumento anual del 16,9%), Francia (más de 6,4 millones y un incremento del 20,0%) y Alemania (con más de 6 millones, un 9,6% más).

El pasado mes de julio España recibió la visita de un total 10,1 millones de turistas internacionales, un 11,4% más que en el mismo mes de 2022. Esta cifra supera también, en un 2,6%, la del mismo mes de 2019.

Reino Unido sigue siendo nuestro principal mercado emisor con más de 2 millones de turistas lo que supone el 20% del total y un aumento del 7% respecto a julio de 2022. Francia y Alemania son los siguientes países con más turistas que visitaron España. Franciaaporta 1,6 millones (un 11,0% más en tasa anual) y Alemania más de 1,1 millones (un 4,8% más).

Por regiones, Islas Baleares fue el primer destino principal de los turistas en julio, con el 24,1% del total. Le siguen Cataluña (22,9%) y Andalucía (13,3%).

Los más de 47 millones de turistas que visitaron España hasta el pasado mes de julio realizaron un gasto en nuestro país que roza los 60.000 millones de euros (59.864 millones de euros), lo que supone un aumento del 25,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Si esta cifra acumulada se compara con los datos de 2019, antes de la pandemia, el gasto de los turistas se sitúa un 14,7% por encima, según el instituto estadístico.

Por países, el gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 9,8% en tasa anual, el de los de Francia un 21,8% y el de los de Alemania un 4,5%.

La encuesta de gasto turístico (Egatur) del INE muestra que el gasto total realizado en julio alcanzó los 13.853 millones de euros, lo que supone un aumento del 16,4% respecto al mismo mes de2022. Esta cifra se sitúa un 16% por encima de la del mismo mes de 2019.

El gasto medio por turista se situó en 1.367 euros, con un incremento anual del 4,4%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 9%, hasta los 185 euros, según el INE.

