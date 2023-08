Córdoba ha aumentado un 120% su producción de energía fotovoltaica en el último lustro

La provincia de Córdoba ha aumentado en más de un 120% su producción de energía fotovoltaica en el último lustro, después de varios años estancada en la generación de esta energía renovable dependiente del sol.

Según el Informe de Infraestructuras Energéticas de la provincia de Córdoba publicado por la Agencia Andaluza de la Energía, la evolución de la producción de energía fotovoltaica en los últimos nueve años -desde 2014-, tiene un hito importante a partir del año 2019. Hasta entonces, la potencia generada por fotovoltaica en territorio cordobés se mantuvo varios años alrededor de los 195 megawatios.

Pero, a partir de entonces, se produce un incremento anual que ha llevado a aumentar un 121% la producción de energía fotovoltaica en la provincia de Córdoba, alcanzando los 432,48 megawatios en 2022, el último año completo incluido en la estadística de este informe, consultado por Cordópolis.

Por anualidades, la primera subida relevante en la producción de este tipo de energía renovable se dio en 2019, alcanzando entonces la cifra de 249,11 megawatios; al año siguiente, la generación fotovoltaica llegó a los 304,58 MW y en 2021 volvió a crecer hasta los 391,60 MW. Un año más tarde, de nuevo se incrementaba la producción hasta consolidar los 432,48 megawatios.

En total, Córdoba dispone de una potencia fotovoltaica conectada a red de 428,34 MW en funcionamiento, y de 4,14 MW en sistemas aislados, lo que supone un 9,2% del total instalado en Andalucía, según la estadística de la Agencia Andaluza de la Energía.

Las plantas fotovoltaicas con una potencia instalada mayor de 10 MW en la provincia de Córdoba hasta finales del pasado año se ubican en Posadas, Espejo, Palma del Río y Puente Genil, con un total de 147 megawatios en cinco instalaciones.

Por otro lado, la provincia de Córdoba destaca en la producción de otra energía renovable. Córdoba fue la primera provincia en la que se instaló una planta de fabricación de pélets y en la actualidad cuenta con cuatro plantas de producción de este sector.

En total, la capacidad total de producción es de 30,38 tep/año, lo que supone el 51,04% de la capacidad instalada en toda Andalucía.

Estas cuatro plantas de fabricación de pélets están ubicadas en la barriada de Alcolea (Córdoba), Lucena, Villanueva del Rey y Puente Genil.

