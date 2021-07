Los contagios de Covid se triplican en Córdoba en dos meses

La quinta ola de Covid19 que lleva ya varias semanas afectando a Córdoba se deja notar en la alta incidencia de casos positivos que llevan a la provincia muy por encima del umbral de riesgo extremo de contagio -385 puntos actualmente por 100.000 habitantes-. Y eso se explica por el aumento de positivos que ha llevado a Córdoba a triplicar el número de casos en una semana con respecto a hace dos meses.

La estadística que registra día a día la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía arroja que, en la última semana, con datos del 10 al 16 de julio, en la provincia de Córdoba se han notificado un total de 1.756 nuevos positivos. En la misma semana del mes de mayo, los casos nuevos eran 637, casi triplicando ahora así la cifra tras dos meses.

El aumento de contagios en esta quinta ola ha sido paulatino y ya en el mes de junio se podía ver un acelerón. En la misma semana de ese mes, el total de nuevos casos positivos notificados fue de 1.013, un aumento muy significativo con respecto al mes anterior que se producía antes de que se eliminara la obligación de usar la mascarilla en exteriores.

Ahora, en el mes de julio, los datos no dejan lugar a dudas. Esta misma semana, cada día se han anotado cifras rondando y superando los 300 casos en cada jornada: 318 el viernes, 304 el jueves, 299 el miércoles, 341 el martes.... Esos números triplican los que se daban en un día en la misma semana del mes de mayo, con jornada donde se registraban 73 caso, 74, 88 o 103 positivos.

Según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias, en las últimas dos semanas de este mes de julio, se han detectado en la provincia de Córdoba un total de 3.025 positivos. Es la cifra más alta en 14 días desde el mes de febrero, cuando se atravesó la tercera ola que devino en un gran pico de contagios después de las fiestas y celebraciones de Navidad.

Con ello, la tasa de contagio, de hecho, ha aumentado en 11 puntos solo en las últimas 24 horas, con una incidencia desbocada que lleva a la provincia cerca de los 400 puntos y que, desde hace ya días, se mantiene en "riesgo extremo" de contagio.

La mayor parte de los positivos se están produciendo entre las personas jóvenes. La tasa en el tramo de edad de entre 15 y 29 años se va ya a los 1.050 casos por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media provincial. La incidencia también es alta en el tramo de entre 30 y 45 años, que se queda en 434 casos. Entre los mayores de 46 años ya se reduce por debajo de los 150 casos, lo que refleja que afecta especialmente a las personas que no están vacunadas frente al coronavirus.

