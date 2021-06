Confirman otros seis positivos en el hotel de Mallorca y piden a los jóvenes que no cojan aviones

La Conselleria de Salud del Govern de las Islas Baleares acaba de confirmar seis casos nuevos más dentro del hotel Palma Bellver, en el que estaban pasando la cuarentena más de 200 estudiantes aislados por su relación con un megabrote de coronavirus. En total, son ya 74 los positivos en el hotel. De Córdoba había 73 jóvenes alojados en este hotel de los que 34 habían dado positivo. De momento, se desconoce si hay nuevos cordobeses entre los contagiados.

El Govern, por otra parte, ha pedido a los jóvenes que sigan en el hotel acabando la cuarentena, a pesar del auto de una jueza que ya permite salir a todos aquellos que hayan dado negativo en una prueba PCR.

Mientras tanto, el gobierno balear está trabajando en fletar un barco hacia la Península con un espacio burbuja donde no entren en contacto con otros pasajeros, y desde allí cada comunidad los recoja y los lleve a casa. El objetivo, señalan, es que estos estudiantes no cojan aviones. En principio, el barco zarpará este jueves por la mañana hacia Valencia. Allí los jóvenes podrán ser recogidos por sus familias.

Ante todo ello, el Govern ha pedido a los estudiantes "un plus de responsabilidad, que no cojan aviones", y que mientras tanto "no salgan de la habitación, ni se paseen por Palma, ni entren en contacto con nadie".

El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha criticado este miércoles el auto de la juez que tumba el confinamiento forzoso de los estudiantes del 'macrobrote' que no hayan dado negativo, asegurando que esta decisión "pone en peligro toda la política sanitaria que ha establecido, no sólo el Govern, sino también el Gobierno central" a lo largo de la pandemia.

Con esta contundencia se ha expresado el conseller --quien es magistrado-juez en excedencia-- sobre la decisión del Juzgado de no ratificar el confinamiento de aquellos estudiantes que hayan dado negativo o no se hayan sometido a una prueba.

Yllanes ha señalado que el Govern acata la decisión, pese a discrepar "absolutamente" de su fondo, y ha avanzado que la recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Sin embargo, la resolución ya tiene efectos desde este mismo miércoles y ello implica que unos 180 jóvenes pueden abandonar el hotel COVID si lo desean.