Concluyen los trabajos en la fosa de San Rafael con 49 cuerpos exhumados

Seis niveles de enterramiento documentados. Un sondeo de seis metros por once en una fosa que alcanza los 700 metros cuadrados. Y, finalmente, los restos de 49 personas exhumados en la fosa del cementerio de San Rafael de Córdoba. Este es el resultado de los trabajos que se han llevado a cabo desde noviembre en esta ubicación y que ya han concluido, agotado el presupuesto de la actuación prevista para delimitar esta fosa.

Ahora, en los próximos días, la tierra volverá a echarse encima, protegiendo el nivel al que se ha llegado, para futuras intervenciones que se puedan realizar, ya que ahora no se ha agotado la excavación ni en profundidad ni hacia los lados, según explican a Cordópolis la técnico responsable de los trabajos en esta fosa, Carmen Romero, y el coordinador de los mismos en San Rafael y La Salud por parte de la empresa responsable, Manuel Jiménez.

El presupuesto de esta intervención en San Rafael comprende tres anualidades: las de 2023 y 2024 se han unido para desarrollar los trabajos de continuo y ya han llegado a su fin. Ahora, queda pendiente la anualidad de 2025 que se reserva para realizar los estudios antropológicos de los restos exhumados y verificar si son de víctimas de la represión de posguerra.

Así las cosas, los restos de esas 49 personas exhumadas se custodiarán por parte del Ayuntamiento de Córdoba en el cementerio de La Fuensanta, a la espera de su estudio en el laboratorio. Mientras, proseguirá el desarrollo de los trabajos de excavación y exhumación en el cementerio de La Salud, a donde se dirige el grueso del presupuesto para localizar a las víctimas del golpe de estado de 1936 y la represión franquista posterior en Córdoba, y donde ya se estudian los restos de las primeras víctimas localizadas.

Los restos hallados en San Rafael se analizarán también para certificar si se trata de víctimas, en este caso, de la posguerra. En esta fosa se sabe que se enterraron a represaliados entre 1940 y 1950. En todo el cementerio, el último censo actualizado habla de un total de 1.919 víctimas enterradas desde agosto de 1936 hasta los años 50, tanto en la fosa que se ha estudiado ahora como en otros puntos del camposanto.

La mayoría de las víctimas aquí murieron represaliadas en la cárcel, por enfermedad o desnutrición, tras juicios sumarísimos en consejos de guerra. Y son esas evidencias físicas en sus huesos las que habrá que buscar en los restos exhumados para certificar su condición.

Mientras, en la fosa que ahora se tapará, continuarán otros restos. “Hay evidencia de que la fosa continúa en profundidad, no se ha podido agotar la fosa”, afectada también por derrumbamientos de los perfiles en los distintos temporales que han pasado por Córdoba en los últimos meses. “No hemos podido cumplir el objetivo de agotar la fosa en profundidad”, señala Romero.

El trabajo documental les ha llevado también a realizar una cartografía de los posibles emplazamientos de víctimas de la represión en San Rafael, explica Jiménez. Se trata de arrojar más luz a la complicada localización de los represaliados en este cementerio, donde la gran fosa excavada en 1940 y utilizada hasta mediados de los 50 por la represión, ha sufrido multitud de movimientos de tierra en las décadas posteriores. Y donde además, se sabe que existen otros puntos de enterramiento de represaliados, algunos que se meten bajo actuales cuerpos de nichos posteriores.

