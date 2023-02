Concepción Ruiz, anestesióloga del Reina Sofía, viajará a Turquía para labores humanitarias

La especialista en Anestesia y Reanimación, María Concepción Ruiz, del Hospital Universitario Reina Sofía, es una de las profesionales sanitarias del primer grupo movilizado de ayuda humanitaria enviado a Turquía tras el terremoto del pasado lunes en la zona. Ruiz ya estuvo colaborando colaborado en Mozambique tras las inundaciones de 2019.

El equipo lo forman nueve profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) pertenecientes del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START por sus siglas en inglés Spanish Technical Aid Response Team), que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). El grupo START nació en 2016 y es un equipo mayoritariamente sanitario y preparado para actuar en menos de 72 horas en toda emergencia humanitaria en que la cooperación española decida intervenir.

Este grupo partirá este jueves desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y permanecerá hasta el 22 de febrero. Además de la anestesióloga Ruiz, está compuesto por el médico de Urgencias del 061, José Luis Pérez; la especialista en Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen Macarena, Mercedes García; los enfermeros del Hospital Universitario San Cecilio, Elena Ortúñez y Elena Corral; del Hospital Universitario de Jaén, Ana María Díaz-Meco, del Distrito Sevilla, Carmen Corral; la TCAE Rosario Oliveros, del Hospital de Jaén, y la administrativo del Distrito Metropolitano de Granada, Lourdes Fátima Barrios.

El equipo andaluz, compuesto en total por 45 profesionales, incluye, además de personal médico y de enfermería, otro personal sanitario, pero también pueden solicitar la participación expertos en agua y saneamiento, logística, técnicos en electricidad y electrónica, entre otros profesionales.

El SAS promueve la cooperación al desarrollo, colaborando con entidades sin ánimo de lucro y facilitando la incorporación de profesionales a proyectos específicos.

Así, entre sus principales contribuciones para mejorar la asistencia sanitaria y la salud de determinados pueblos y países, el SAS facilita la participación de su personal en proyectos de cooperación al desarrollo, ofrece asistencia sanitaria humanitaria y transfiere material a proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo.

Para canalizar la puesta en marcha de estos proyectos, el SAS cuenta con el Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, un instrumento que desde 1999 está al servicio de los profesionales y entidades que desean dedicar tiempo, conocimientos y recursos a intentar paliar necesidades de salud en países que se encuentran en situación de emergencia o con importantes carencias sanitarias.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!