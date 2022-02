Una concentración dice 'No a la caza' y al maltrato de perros en esta actividad

La Plaza de las Tendillas de Córdoba ha sido el escenario de una manifestación convocada por la Plataforma No a la Caza en la que colectivos animalistas y protectoras cordobesas han mostrado su repulsa hacia esta actividad. La protesta se ha organizado -de manera paralela a otras cuarenta ciudades de todo el país-, coincidiendo con el fin de la temporada de caza para denunciar el uso que se hace de los perros , su abandono, y exigir el fin de la caza.

Desde las 12:00, los participantes en la manifestación han mostrado sus mensajes en contra de la caza con pancartas e imágenes de animales muertos en cacerías, además de fotos de perros maltratados y abandonados tras las cacerías. 'Stop Caza', 'No a la caza' o 'Más de un millón de víctimas en Córdoba' han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en la protesta, junto a lemas contra el uso de galgos y otras razas de perros en las cacerías.

En la manifestación, que se lleva celebrando varios años en estas fechas, se ha destacado "el creciente rechazo de la sociedad a la caza, que cada año acumula más víctimas mortales, tanto de animales salvajes, como de perros como de personas. Los accidentes con personas vinculadas o no a las cacerías, la situación en la que viven los perros para uso cinegético, los miles de animales masacrados por un supuesto deporte y la incompatibilidad de esta actividad con otras en el campo como el senderismo o el ciclismo son solo algunos de los argumentos que animalistas, ecologistas y personas del ámbito civil muestran para pedir el fin de la caza", sostienen desde la plataforma NAC que ha organizado las manifestaciones en todo el país.

“Pedimos la prohibición de la caza con perros y que se apruebe con extrema urgencia la Ley de bienestar animal para que por fin todos los perros tengan sus derechos y protección, para que la ley impida la cría masiva, el abandono, la venta y explotación salvaje de estos animales y en particular los perros de caza”, explican. “Una ley -continúa- necesaria y ansiada por la mayoría de la sociedad española que cada vez más está en contra del maltrato animal”.

Febrero, el peor mes para los perros

Los colectivos animalistas y las protectoras exponen que febrero es un mes especialmente crítico y señalado por coincidir con el fin de la temporada de caza con galgo. Según estas entidades, alrededor de 50.000 galgos son ‘descartados’ cada año. A esta cifra habría que añadir otras razas utilizadas también para la caza como los podencos, setters, pointers, etc.

Un estudio de la Fundación Affinity en 2019 indicaba que se rescataron por las protectoras 183.100 perros, siendo el 70% de ellos perros de caza según las propias protectoras. En total, más de 128.000 perros procedentes de caza son abandonados cada año.

Las razones para su descarte son muchas: por no ser ‘válidos’, ser lentos, cachorros indeseados, por no tener las cualidades requeridas, ser viejos o simplemente por no ‘servir’ para cazar. Para evitar esta situación de sufrimiento, la plataforma NAC reivindica la creación de una ley estatal de protección animal que proteja a esos animales actualmente desprotegidos por ser considerados animales de trabajo, meras herramientas sin derechos ni protección.

Por todo ello, NAC ha convocado este domingo las manifestaciones en ciudades de toda España y ha sumado apoyos internacionales en Colonia (Alemania), Bolonia (Italia) y en Perpiñán (Francia).