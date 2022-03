Un colegio plurilingüe denuncia que la Junta le impide impartir inglés en Infantil pese a tener recursos propios

El colegio Ciudad Jardín, un centro público bilingüe cuya primera lengua extranjera es el francés, ha denunciado que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía le impide dar educación en inglés como segundo idioma extranjero a los alumnos de Infantil (de 3 a 5 años), a pesar de contar con los recursos propios para ello y llevar más de una década haciéndolo.

Según han informado desde el CEIP Ciudad Jardín a este periódico, el curso 2021-2022 se inició con normalidad, dado que el centro tiene la posibilidad de impartir algunas clases en Infantil en inglés. No obstante, a las semanas se recibió la orden de que, desde octubre, no podían ofrecer esa tercera lengua a los alumnos más pequeños y sólo se podía dar esa enseñanza a partir de educación primaria.

De este modo, más o menos medio centenar de niños de entre 3 y 5 años se han quedado sin esa posibilidad y sin que parezca que se vaya a revertir la decisión tomada. Y es que, tras varias comunicaciones con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, les han transmitido que la normativa impide dar una tercera lengua en Infantil.

Las fuentes del centro consultadas señalan que la propia delegada de Educación ha reconocido la particularidad de este centro, ya que es uno de los pocos colegios públicos bilingües de Córdoba que tiene como primera lengua extranjera el francés, y que, además, nunca ha demandado recursos extraordinarios para dar clases de inglés.

"No pedimos más recursos ni más medios, porque el centro ya los tiene y se lleva haciendo años", señalan desde el equipo directivo, que defiende que el inglés era un extra que se estaba dando a los más pequeños, sin coste adicional para las familias o el centro, sencillamente por la capacidad de una de las profesoras, una maestra que hoy tiene "la programación guardada en un cajón".

A pesar de las comunicaciones, el curso encara su recta final sin respuesta por parte de la administración, que acaba de iniciar, además, el plazo de matriculación del Curso 2022-2023 en el que, de nuevo, no se podrá ofrecer una tercera lengua a los padres que quieran matricular a sus hijos en Infantil. En las últimas semanas, además, se han entregado firmas de padres y profesores apoyando la vuelta de este extra aunque por el momento sin haber obtenido respuesta.

