Las cofradías tendrán que pagar IVA por la carrera oficial siempre que el Patio de los Naranjos sea gratuito

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha unificado el criterio de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para el cobro de IVA al 21% o reducido al 10% por los beneficios que perciben las hermandades por la explotación de sillas y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa. El tribunal le ha dado la razón a la Agrupación de Cofradías de Sevilla. Pero su resolución perjudica a las de Córdoba y Málaga.

La clave está en la conclusión del tribunal, que aunque parezca confusa, no lo es tanto. “Cuando la contemplación de los desfiles procesionales por la llamada Carrera Oficial durante la Semana Santa no sea libre y gratuita, esto es, quede reservada en exclusiva a aquellas personas que pagan por ello, la venta de abonos de sillas y palcos para contemplar sentado tales desfiles constituye un servicio sujeto y exento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se entenderá que la contemplación de los desfiles procesionales no queda reservada en exclusiva a quien paga, cuando el público que no lo hace, aún sin tener acceso a las zonas de sillas o palcos, pudiera contemplar los desfiles procesionales con normalidad, en toda la Carrera Oficial o en parte de ella, por no existir obstáculo relevante que se lo impida”, recoge la resolución.

“Por el contrario, si tales desfiles pudiesen ser contemplados normalmente por cualquier persona, por toda la Carrera Oficial o por parte de ella, sin necesidad de pagar por ello, esto es, si el acceso a los mismos fuese libre y gratuito, la venta de abonos de sillas y palcos constituiría en tal supuesto un servicio sujeto y no exento del IVA, sometido a tributación por el tipo general del 21%”, concluye el tribunal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado que no recurrirá la decisión del TEAC y que por tanto éste será el criterio que seguirá a partir de ahora su departamento.

En el caso de Córdoba y con la resolución en la mano poco hay que hacer. Las cofradías tendrán que pagar IVA. La clave está en que el acceso al interior del Patio de los Naranjos, donde hay sillas y palcos de pago, sí que es libre y gratuito. De hecho, es algo que se ha promocionado de manera intensa en las últimas celebraciones de la Semana Santa. Y esto es precisamente lo que señala el informe del TEAC, que si hay gente que ve las procesiones gratis y otras pagan por sentarse en palcos y sillas, pues que estos últimos tienen que repercutir el IVA.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, el TEAC señala el camino: una especie de privatización del espacio público. Es decir, que las calles en las que se instale la carrera oficial se cierren a cal y canto exclusivamente a las personas que paguen por entrar. Solo así las cofradías podrán estar exentas de IVA en su actividad económica. Por la carrera oficial de Córdoba hay varios puntos, además del Patio de los Naranjos, en los que se puede contemplar el paso de procesiones de forma gratuita. Eso sí, aglomerado. Uno de ellos es la Puerta del Puente, donde se instalaron vallas. Y otro son las calles aledañas, donde siempre se pidió a los espectadores que no se parasen para evitar tapones. A partir de ahora, todo deberá estar prohibido y regulado si las cofradías quieren ahorrarse el pago del IVA.

En principio, se calcula que el IVA repercutido por la Semana Santa en Córdoba ronda los 50.000 euros al año, muy lejos de los más de 700.000 euros de la de Sevilla. El precio de los palcos en el interior del Patio de los Naranjos es de 423,5 euros, mientras que los palcos exteriores tienen un coste de 363 euros y las sillas de 72,60 euros. En todos los casos, IVA incluido.