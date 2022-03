Uno de cada cinco cordobeses se ha contagiado de Covid

Oficialmente, uno de cada cinco cordobeses se ha contagiado de coronavirus durante una pandemia que ahora sí que parece está llegando a su fin. Según los datos oficiales del IECA cruzados con el padrón municipal recién actualizado, el 20% de los vecinos de Córdoba capital han acabado contagiándose. El 18% de los residentes en la provincia también han padecido oficialmente la enfermedad.

Las cifras, de hecho, pueden ser mucho mayores. Estos son los positivos oficialmente registrados, los que constan en las estadísticas de la Consejería de Salud y Familias. Por el camino se han quedado positivos sin registrar: aquellos asintomáticos que ni se enteraron de que se habían contagiado o aquellos que optaron por no acudir a su Centro de Salud. Los expertos coinciden que de las cifras oficiales se han podido escapar entre un 5 y un 10% más de contagios, aproximadamente.

Oficialmente, de los 780.437 vecinos que viven en la provincia de Córdoba se han contagiado 139.522, el 18% del total. El número de fallecidos no llega ni al 1%, pero la cifra es notable: 1.304 personas. En Córdoba capital, de los 322.071 vecinos, han dado positivo un total de 64.049. Es decir, el 20%. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco residentes se ha contagiado.

Estas cifras alumbran la excepcionalidad de la pandemia que estalló en marzo de 2020, hace ahora justo dos años, y que ha afectado a un número muy importante de residentes. También su contagiosidad extrema. Especialmente importante ha sido la sexta ola, no en fallecidos u hospitalizados, pero sí en nuevos positivos.

En la provincia hay casos extremos, donde se han contagiado uno de cada cuatro vecinos (también de manera oficial). El municipio que más ha sufrido la pandemia ha sido Doña Mencía, donde el 26% de la población ha dado positivo. En total, han sido 1.208 contagios para una población de 4.603 personas. Tanto en Pedroche como en Pedro Abad la cifra ha estado en el 25% del total. De hecho, el 1% de la población de Pedroche ha muerto a causa de la pandemia, 15 personas de un total de 1.491 vecinos. El 24% de la población de Benamejí también ha dado positivo y el 23% de la de Palenciana.

En cuando a las víctimas mortales, la pandemia ha castigado a los pueblos más envejecidos. Además de Pedroche, también ha muerto un 1% de la población en Santa Eufemia, Villanueva del Rey, Torrecampo y Belmez. En números absolutos, en Córdoba capital ha habido un total de 511 víctimas, el más alto de toda la provincia. A continuación ha estado Puente Genil con 62, Lucena con 50 y Priego de Córdoba con 43.

Curiosamente, ha habido más contagios en Lucena (7.681) que en Puente Genil (4.577), pero más fallecidos en la ciudad pontanesa que en la primera.

