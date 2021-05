Otros cinco colegios públicos de Córdoba reclaman a Educación que dé marcha atrás en el cierre de unidades

Los casos de colegios públicos de capital y provincia en los que se baraja la eliminación de unidades para el próximo curso siguen produciéndose. Durante este martes, las Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de los CEIP Al-Ándalus, José de la Torre y del Cerro, La Aduana, Hernán Ruiz y Camacho Melendo (Priego de Córdoba) se han concentrado a las puertas de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para que dé marcha atrás en su previsión de supresión de líneas. Aunque invitaron a la delegada Inmaculada Troncoso a asistir, ha declinado asistir.

La casuística de estos colegios pasa por la eliminación de entre seis y siete unidades mientras que en el CEIP de Priego, Educación está trabajando en la creación de aulas mixtas, lo que llevaría a introducir en una misma clase a alumnos de varias edades. La explicación que desde la Junta han esgrimido a las Ampas es "la bajada de natalidad" que aseguran "unos informes técnicos", documentos que las asociaciones afirman desconocer ya que no han sido facilitados por Educación.

El protocolo de la Junta en materia educativa es hacer una previsión de matrículas en base a las recibidas el año anterior. Sin embargo, a juicio del presidente de la Ampa de Hernán Ruiz, Antonio Bueno, "todo sería más fácil si se atendiera a la demanda real y, en base a eso, quitar o dejar líneas porque si obligas a un centro a poner un número determinado de vacantes ya estás limitando la oferta".

Sobre el descenso de natalidad y su reflejo en las matriculaciones, Bueno ha apuntado que la perspectiva de futuro, concretamente en el barrio de Valdeolleros, podría ser otra "ya que la edificación de numerosos inmuebles podría traer a familias con hijos en edad de escolarización" y en las líneas que se prevén suprimir.

Los centros afirman que han tenido hasta diez reuniones con la delegada y que, aunque "tiene una actitud de escucha", el resultado de los encuentros no satisface a ningún colegio dado que Educación no da marcha atrás. "Escolarizar tiene que ser mucho más que asignar una plaza porque contamos con personas, no con números, y hay que luchar por una educación pública y de calidad", han apuntado.