La cerámica de La Rambla llega a las pasarelas de la mano de Dior

En la localidad cordobesa de La Rambla, una de las empresas que siguen la tradición familiar del arte de la cerámica ha sido la encargada de proporcionar varias piezas a la prestigiosa casa de moda francesa Dior. Un total de 900 platos de cerámica artesanales de la firma Ivanros se han subido a la pasarela en el desfile realizado recientemente por Dior en Sevilla, mostrando así la calidad y singularidad de la cerámica rambleña.

La historia de esta empresa de La Rambla se remonta a un afianzada tradición familiar. Con tan solo 9 años, su propietario, Iván Figueroa, ya había mostrado su admiración por la cerámica y el oficio artesanal que hay detrás de ella, al que estuvo siempre ligado como negocio familiar. En La Rambla, el lugar donde este oficio artesanal es señero, ubicó su taller en solitario, bajo el nombre de Ivanros. Un taller tradicional pero con un estilo moderno: “Me gusta mucho crear piezas más modernas, crear diseños más diferentes”, comenta a Cordópolis.

En los peores tiempos de la pandemia, cuando empezó a ver cómo los negocios tenían que cerrar o, en otros casos, reciclarse, comenzó a sumergirse en el mundo del marketing digital, una ventana para “abrirse al mundo” con la ayuda de la empresa cordobesa Dobuss. Y su cerámica, empezó a llegar a nuevos clientes: “Había gente muy cercana que no sabía lo que hacíamos ya que se sorprendía de nuestros trabajos”, recuerda.

Con esta nueva fórmula de llegar al público, sí que es cierto que vió favorecido su relación con el comprador y recuerda que, un día como otro cualquiera, recibieron un correo con un pedido de 900 platos. Días después, el cliente siguió insistiendo pero no fue hasta pasado un tiempo cuando se enteraron de que ese pedido era para la casa de moda francesa Dior. El desfile de la Colección Crucero 2023 de Dior, además de tener como protagonista a la capital hispalense donde se realizó, también se llevó un pedacito de Córdoba ya que los platos encargados iban directos para este desfile: “Una sorpresa para todos los trabajadores”, recuerda el responsable de la empresa.

Con satisfacción, este empresario de La Rambla destaca que “somos una familia, tenemos trabajadores desde la apertura en 2009 o incluso que ya habían trabajado con mis padres. Aunque yo sea el dueño, me siento como uno más de los trabajadores”.

Actualmente, Ivanros cuenta con 32 trabajadores que habitualmente se hacen cargos de pedidos para otros municipios y para empresas de restauración. Ahora, con su pedido para el desfile de Dior, se ha hecho realidad uno de los deseos más ansiados de estos trabajadores: “Abrirnos al mundo”. Y de ello da buena muestra que los seguidores de esta firma cordobesa en redes sociales ya suman más de 7.000 personas, gracias a su proyección internacional con la casa de moda francesa.

