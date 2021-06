Los centros de salud de Córdoba cerrarán las tardes de verano salvo el de Fuensanta

El sindicato CCOO ha denunciado este lunes a través de una nota de prensa el cierre de los centros de salud de Córdoba por las tardes durante el verano, a excepció del de Fuensanta. Según ha informado, "el año pasado se cerraron todos los centros de salud de la capital por las tardes, excepto dos, Alcolea y Fuensanta y este año solo permanecerá abierto por las tardes Fuensanta. Esto es, según la administración, debido a la baja afluencia de la población en este horario y a la falta de médicos que venimos denunciando desde CCOO hace más de 12 años y que cada año va a peor sin que los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía tomen las medidas que sirvan para paliar la falta de profesionales sanitarios”, ha lamentado el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas.

Para Damas, “es innegable que la obligación de los gestores sanitarios es garantizar una prestación sanitaria pública de calidad y garantista, por lo que es su responsabilidad planificar las necesidades y dar cobertura a la atención sanitaria de nuestra sociedad. Pero esta reiterada petición que desde el sindicato no cesamos de plantear no se materializa en la realidad sanitaria y social porque nuestros gobernantes políticos no cumplen con sus compromisos electorales en materia sanitaria pública”.

CCOO viene denunciando con mayor insistencia en estos últimos años los contratos precarios que se ofrecen a los médicos jóvenes que, tras años de formación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), optan por aceptar contrataciones en mejores condiciones laborales y económicas en empresas privadas o en otros de servicios de salud públicos de nuestra geografía española. Este año, de los 21 médicos de Familia que han terminado su formación en Córdoba, solo se han quedado a trabajar cuatro. “Un número ridículo al lado de los médicos que se jubilan en nuestra ciudad este año”, ha señalado el responsable sindical.

Para el responsable de Atención Primaria de CCOO, José Antonio López, “al final, la población es la que paga los platos rotos de las deficiencias de la gestión sanitaria pública ya que además de haber pocos profesionales de Medicina y Enfermería, en verano se encuentran de vacaciones, sin que se sustituyan, lo que motiva que además se generen lista de espera para poder ser vistos por su médico de familia o pediatra”.

López ha explicado que, según datos de la administración sanitaria, “en verano suele disminuir la afluencia a los centros, pero este año no está siendo así ya que, tras el año de pandemia sin poder haber asistido la consulta de su médico o enfermera, la población se encuentra con necesidad de retomar sus controles tanto analíticos como de revisiones, por lo que las citas para ser atendidos son largas, como nunca habían sido en esta época del año”.

Ante esta situación, CCOO planteado a la administración sanitaria que, teniendo en cuenta el problema de la climatología en Córdoba en época estival y la falta de profesionales sanitarios por la imposibilidad de contratar, por no haber disponibilidad en bolsa, “una alternativa provisional sería pasar consulta por las tardes en determinados centros de salud, para poder asumir la demanda”, ha indicado López, quien recuerda que “disponemos de centros sanitarios en los que accedemos en coche al garaje, y entramos en el edificio climatizado. Y en Córdoba ya tenemos una estructura de esas características: el centro de salud Castilla del Pino, en cuyas cocheras se encuentra ubicado en la actualidad el Autocovid”.

Así, la propuesta de CCOO es habilitar una consulta de médico de familia por la tarde de Atención Primaria para resolver problemas no urgentes y evitar que los centros de salud colapsen por las mañanas y se retrasen las citas programadas, con el consiguiente aumento de los días de espera para ser atendidos por un facultativo o enfermera. “Así conseguiríamos aliviar la carga laboral de los centros de salud, con lo que las citas serían casi en el día y la asistencia sanitaria mejoraría su calidad”, remarca el responsable sindical.

Según López, “hay un compromiso de la gerencia del distrito Córdoba del SAS, de valorar la situación y propuesta que realiza el sindicato, y en caso de considerarlo viable, se haría extensible a otros centros de salud, quedando abierta la propuesta de CCOO para abrir más consultas”.

CCOO ha hecho un llamamiento a la administración sanitaria para que facilite a la ciudadanía la atención sanitaria no urgente por las tardes, y así no obligarla a acudir a los servicios de urgencias en los casos de problemas de salud que pueden ser atendidos por el médico de familia. “Solo así conseguiremos que las citas no se tengan que alargar en el tiempo y la población reciba la atención sanitaria necesaria y de calidad que merece”, ha finalizado Damas.