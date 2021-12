CCOO denuncia el cierre parcial de la planta de Neumología en el Reina Sofía para otra zona Covid

El responsable de la Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, José Antonio López, denuncia que la Dirección del centro hospitalario recurre al cierre parcial de la planta de Neumología para abrir una planta covid ante la falta de personal de enfermería.

López explica que “la apertura de una nueva planta para pacientes covid en el lugar donde se encontraba la planta de Neumología ha supuesto el traslado de los pacientes que estaban ahí ingresados a la planta de Cardiología, teniendo que repartir las habitaciones y el personal entre ambas especialidades”.

Según el responsable sindical, “esto supone una reducción en el número de camas y en el personal que atiende a los y las pacientes y, por tanto, una peor atención a la ciudadanía”. A esta situación se une la falta de personal de Enfermería en la planta de Cardiología ya que en la actualidad hay siete enfermeras de baja sin cubrir, de forma que en vez de tres enfermeras por turno hay dos, según señala el sindicato.

Además, “nos encontramos con mas de 30 celadores sin sustituir en todo el complejo hospitalario, hasta siete Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) sin sustituir en un solo servicio y carencia de Técnicos Superiores de Laboratorio, un personal fundamental para hacer frente al aumento de más de 1.000 pruebas diagnósticas PCR diarias ante el avance de la nueva variante ómicron del virus”, recalca.

A juicio de CCOO, esta situación no hace más que aumentar la presión asistencial, la sobrecarga laboral y propicia los incidentes entre familiares y profesionales que cada vez ocurren con más frecuencia, el último hace solo dos días en una planta de hospitalización del centro sanitario.

Para el responsable de la Sección Sindical de CCOO en el HURS, “es inaceptable que la dirección del centro continúe con estrategias de recortes, con un claro reflejo en la pérdida de calidad en la prestación sanitaria a la ciudadanía”. “Hay que analizar la situación con vista a más largo plazo, ya que como estamos viendo, esta situación no se resuelve en tres meses vacunando a toda la población, y esto se va a repetir cada vez que estemos en temporada de invierno o en picos de pandemia”, advierte López.

“Hay que recordar a la Gerencia del hospital que tenemos que continuar atendiendo las patologías de las personas, que no pueden continuar aplazando intervenciones y cerrando plantas, y para solucionar este problema, tenemos que contratar personal con contratos dignos”, remarca José Antonio López que ante la falta de espacio en el centro hospitalario recuerda que “tenemos un centro sanitario en estado de semiabandono que, además, se pensó para pacientes respiratorios, como es el Hospital Los Morales. Es un enclave ideal, que nos permitirá descongestionar el Reina Sofía y permitir que se sigan solucionando los problemas de salud que no son covid y que no se alarguen las listas de espera”.

CCOO, una vez más, solicita a la gerencia del HURS que demande a la Consejería de Salud más presupuesto para dotación de personal y para nuevas infraestructuras y adecuación de espacios existentes que permitan prestar una asistencia sanitaria de calidad. “Es inadmisible que nos cubran los alrededores del hospital con instalaciones portátiles, más de 200 profesionales sin taquillas, lencería en trasteros, y servicios administrativos en los que no caben ni las mesas, etc.”, concluye López.