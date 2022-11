Cáritas Córdoba hace un llamamiento a la sociedad cordobesa con la campaña ‘like al Corazón’

Muchas familias cordobesas están afrontando una nueva crisis, esta vez de tipo inflacionaria, derivada principalmente de la guerra en Ucrania. El conjunto de la sociedad se está viendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida: cada vez cuesta más pagar los recibos de los suministros básicos, llenar la nevera y pagar las facturas, situación que se agrava en las personas y familias más vulnerables, que ya antes de esta crisis no contaban con un presupuesto que garantizara unas condiciones de vida dignas, y la situación actual hace que muchas de ellas tengan que acudir a los servicios generales de Cáritas Córdoba o a las Cáritas Parroquiales.

Por estos motivos, Cáritas Córdoba ha lanzado una campaña de captación de fondos ‘like al corazón’ que tiene como objetivo hacer un llamamiento a la sociedad cordobesa para animarlos a colaborar con nuestra entidad y que su aportación económica contribuya a cambiar la vida de las personas que están viviendo una situación de exclusión social y vulnerabilidad en los pueblos y barrios de la ciudad de Córdoba, muy cerca de nosotros. Mientras tengamos activa esta campaña utilizaremos dos hashtags #LikeAlCorazón y #AccionesQueCambianVidas.

En los últimos meses se ha incrementado muy notablemente el número de personas que acuden a Cáritas solicitando ayuda, ya que cada vez hay más hogares cordobeses con graves dificultades para llegar a fin de mes, a los que se les dibuja un escenario especialmente preocupante de cara a los próximos meses.

Con esta campaña, ‘like al Corazón’, que usa una imagen fresca y real, queremos acercarnos a la realidad del día de día de trabajadores y voluntarios de Cáritas en las calles de muchos barrios de Córdoba, donde no podemos olvidar que existe la pobreza y personas que nos necesitan muy cerca de nosotros.

Es responsabilidad de todos, como sociedad, actuar ante situaciones de vulnerabilidad, por eso en Cáritas Córdoba ‘Nos gustan las acciones que cambian vidas’ y animamos a los cordobeses a cambiar la vida de las personas que tienen más cerca y que están viviendo en situación de exclusión social y vulnerabilidad colaborando económicamente con nosotros.

Para esta campaña de captación de fondos solicitamos la colaboración de empresas y entidades de Córdoba para que colaboren con nosotros, así como personas y medios de comunicación para que hagan llegar nuestra campaña a todos los rincones de Córdoba.

Para aquellas personas que quieran hacer un donativo les dejamos las diferentes formas que tenemos activas en este momento.

Bizum 33581

Nº de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781

https://caritascordoba.es/donacion

