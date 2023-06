La capital de Córdoba, en aviso amarillo por lluvia durante este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado durante la pasada madrugada el aviso amarillo por lluvia tanto en la Campiña cordobesa como en la Subbética.

El aviso está activo desde las 3:00 y durará hasta las 22:00 de este jueves. La probabilidad de lluvia es de entre el 40% y el 70% y se prevén acumulados de 15 mm a la hora.

Según la Aemet, este jueves tendremos en la provincia de Córdoba cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y tormentosos, abriéndose claros al final del día. Temperaturas sin cambios, localmente en descenso. Vientos de componente sur. En la capital, las máximas serán de 27 ºC y las mínimas, de 17 ºC.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!