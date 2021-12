El campo cordobés pierde un 6% de su valor en solo un año

En solo un año, el campo cordobés ha perdido un 6% de su valor. Ésta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por el equipo de Analistas Económicos de Unicaja Banco sobre el comportamiento agroganadero de la economía andaluza. El informe concluye que la renta agraria cordobesa fue en 2020 un 6% más baja que la del año anterior.

El valor total de la producción agraria cordobesa fue en 2020 de 1.287 millones de euros. El año anterior alcanzó los 1.336 millones de euros, según este informe. El descenso fue del 3,7%, pero en 2020, el peor año de la pandemia, hubo un problema añadido: hubo un valor añadido más bajo. La producción fue más baja pero el beneficio que lograron los agroganaderos cordobeses durante el año pasado cayó en un 8,7% con respecto al año anterior.

Todo esto, además de otras variables, es lo que ha provocado que la renta agraria cordobesa sea de 879 millones de euros, según los cálculos de los economistas de Unicaja.

Además, hay otros datos que señalan que aunque la producción fue mayor, el campo incluso llegó a emplear a más trabajadores. Es decir, el precio que recibieron los productores cordobeses por sus materias fue inferior al año 2019, en un contexto en el que además tuvieron que afrontar costes más altos. Un ejemplo es que en 2020 hubo más trabajadores en el campo que en el año anterior. Según el informe, el año pasado trabajaron en la agricultura o la ganadería un total de 31.100 cordobeses, 1.700 más que el año anterior. El incremento fue del 6%.

Pero la renta (o el valor) de cada productor o trabajador disminuyó drásticamente. Según el cálculo de estos economistas, lo que efectivamente ganaron los agricultores o ganaderos, de media, durante 2020 fue un 12,5% menos que en el año anterior. Es decir, ha caído la renta agraria pero lo que más ha descendido es lo que finalmente los productores llevan a sus casas.

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, la renta agraria andaluza ascendió en 2020 a 8.086,7 millones de euros (28,5% de la renta agraria española), lo que supone un descenso del 3,7% con respecto al año anterior.

Por su parte, en el promedio de 2020, el número de ocupados en el sector agrario aumentó un 3,7%, representando algo más de un tercio de los ocupados en este sector a nivel nacional.

En lo que respecta a su distribución provincial, Almería continúa siendo la provincia que realiza una mayor aportación a la renta agraria regional (29,8%), seguida de Sevilla (15,8%), Granada (12,4%), Córdoba (10,9%), Huelva (10,7%), Jaén (10,6%), Málaga (5,6%) y Cádiz (4,3%).

Con relación a 2019, la renta agraria ha disminuido en cinco de las ocho provincias andaluzas, a tasas comprendidas entre el -6,0%, de Córdoba, y el -31,6%, de Jaén, incrementándose por el contrario en Granada (6,6%), Sevilla (8,3%) y Almería (10,8%).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!