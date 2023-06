La campaña de verano generará casi 6.600 contratos en Córdoba, un 21,5% más que hace un año

La campaña de verano generará en toda la provincia de Córdoba casi 6.600 contratos, lo que supone un aumento del 21,5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según el informe publicado por la empresa de recursos humanos Randstad, las previsiones de contratación en Córdoba señalan que se generarán 6.590 empleos en este verano, frente a los 5.426 del verano de 2022.

Para llevar a cabo este análisis, se ha tenido en cuenta los datos de los sectores de comercio, transporte, turismo, hostelería y entretenimiento, que son los que tradicionalmente impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo.

Córdoba se sitúa como la segunda provincia andaluza en menor volumen de contratos en el próximo verano, solo por detrás de Huelva con 6.450, que crece un 18,9% respecto al verano pasado. El ranking de creación de empleo en la campaña de verano en números absolutos lo lidera en Andalucía la provincia de Sevilla con 21.500 y, sin embargo, una caída del -6% con respecto a 2022, la única provincia que decrece.

En Cádiz se firmarán 20.780 contratos (37,9% más que el verano pasado), en Málaga serán 18.231 (6,9% más), en Jáen 9.880 (12% más), en Almería 9.320 contratos (5% más) y en la provincia de Granada serán 8.890 (31,5% más que el año pasado).

En el conjunto de España, el informe prevé la firma de 507.090 contratos en la campaña de verano -un aumento del 2.3% con respecto al verano de 2022-, y en la comunidad autónoma de Andalucía se firmarán 102.910 contratos en este periodo, un 12,5% más que el año pasado.

A nivel provincial, Cádiz (37,9%), Granada (31,5%), Segovia (30,3%) y Guadalajara (29,1%) registrarán los mayores crecimientos de la contratación en verano con respecto al año pasado. Por su parte, las mayores caídas tendrán lugar en Tenerife (-17,9%), Las Palmas (-15,5%), Barcelona (-10,6%) y Sevilla (-6%).

En términos absolutos, el informe de Randstad destaca que Andalucía (102.910), Catalunya (74.260), la Comunitat Valenciana (57.750) y la Comunidad de Madrid (55.060) son las regiones donde se incorporarán más profesionales, ya que acumulan el 57% del total de contrataciones que tendrán lugar este verano.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!