El bloqueo en la negociación del convenio de la limpieza, cerca de abocar en nuevas movilizaciones

UGT y CCOO han calificado de “decepcionante” y de “retroceso” el SERCLA celebrado este martes entre los agentes sociales y las patronales para desbloquear el convenio provincial de la limpieza, que afecta a unas 4.000 trabajadoras. De esta forma, las partes siguen sin acercarse a un acuerdo para la firma de un nuevo texto regulador que acabe con el conflicto generado en el sector, que sigue teniendo unas tablas salariales muy por debajo del actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según han informado a través de una nota de prensa conjunta. “Tras año y medio de lucha, las organizaciones empresariales siguen sin ofrecer ninguna propuesta seria por escrito a los sindicatos, que avisan de la reanudación de las movilizaciones la semana próxima si no se produce ningún avance en la siguiente reunión, que tendrá lugar el jueves, 24 de marzo”, exponen.

Al concluir el SERCLA, el secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Córdoba, Juan Martínez, explicó que la patronal “ha comenzado la reunión con a misma propuesta de hace año y medio, que es absorber el plus de antigüedad, pero también el de transporte para llegar al SMI. Es decir, dar pasos hacia atrás”. Aunque los mediadores han conseguido reconducir la negociación, “seguimos muy lejos de un punto de encuentro porque seguimos esperando, varias citas después, que la patronal concrete por escrito en qué términos pretende quitar dinero de los conceptos de antigüedad para compensar la subida salarial, pero nos tememos que no se atreve a poner en el papel lo que nos dice de palabra porque sabe que desde UGT no vamos a aceptar más retrocesos”.

Por su parte, el secretario General del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, señaló que “lamentamos profundamente la posición que está manteniendo la patronal. No entendemos cómo se están llegando a acuerdos en las distintas provincias y en Córdoba no es posible llegar a un acuerdo” y “aquí solo se planteen recortes”. Así, Salazar advirtió que “CCOO no va a aceptar ningún acuerdo que signifique pérdida de derechos para las trabajadoras y no vamos a firmar un convenio que nos lleve en breve a tener que volver a replantear el salario mínimo”.

Los sindicatos avisan que “el problema no se está solucionando y el conflicto se está eternizando, por lo que si no hay novedades en la próxima reunión del jueves, estudian retomar las movilizaciones, que se paralizaron como gesto de buena voluntad de cara a la negociación”.