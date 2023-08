Bienvenidos al norte: los cordobeses comienzan a buscar el fresco del Cantábrico en verano

Viajar en verano a Fuengirola o cualquier otro municipio de la Costa del Sol es lo más común para un cordobés. Sin embargo, las altas temperaturas que se han estado registrando en el sur durante este verano ha hecho que se planteen el norte como una mejor opción. Según ha informado a Cordópolis el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, Antonio Caño, los viajes a esta zona de España han aumentado “considerablemente” respecto al año anterior.

“Con la oleada de temperaturas se han incrementado principalmente a Asturias, Galicia y Cantabria”, señala, aunque también el País Vasco ha sido otra de las opciones de los turistas cordobeses. Solo en julio, y de cara a los viajes de agosto, el aumento ha sido de un 5% con respecto al año anterior, lo que se traduce en que, si en 2022 las reservas al norte eran de “una de cada cuatro familias”, este verano “hablamos de una familia y media o de dos familias de cada cuatro”.

En cuanto a los precios, el presidente de la patronal de agencias de viajes a nivel provincial detalla que se han incrementado alrededor de un 8% o un 9%. Sin embargo, las familias cordobesas buscan salir de la ciudad y de sus, casi permanentes, más de 40ºC y cada vez más buscan otros destinos más frescos donde resguardarse por unos días. Asturias y Galicia, según Caño, son los destinados más demandados por los cordobeses, que también se decantan, aunque “no tanto”, por Cantabria o País Vasco.

En el norte, Santiago es otra de las ciudades que está en auge también por quienes deciden hacer algo diferente y realizar el Camino. En el sur, son muchos los que siguen teniendo su apuesta clara por “la Costa del Sol o Fuengirola”, que cada verano reúne a centenares de cordobeses. Además, es el destino fijo en los viajes de ida y vuelta ofertados los fines de semana en los distintos municipios para hacer una breve escapada.

A nivel comparativo, detalla Caño, los apartamentos rurales en el norte son un “de un 5% a un 8% más baratos que en la Costa del Sol en la misma temporada”. En cuanto al gasto en un hotel, es “más o menos igual” en ambas localizaciones. Pero, aclara que en temporada alta, los destinos de playa tienen “precios similares” en la Costa de Sol y en Cantabria.

Por último, a nivel general, los cordobeses incrementaron las reservas en hoteles, apartamentos y casas rurales “con creces, en un 10% con respecto a 2019”, antes del 30 de mayo. Sin embargo, Caño manifiesta que después se ha vuelto a equilibrar “en las mismas condiciones” que el año previo a la pandemia. Desde la asociación de agencias de viajes apuntan que desconocen a qué se debió esta estabilización, “si por el adelanto de las elecciones o por el coste de los alojamientos”. Aunque, de igual manera, aclara que consideran que es “una buena cifra” en líneas generales

