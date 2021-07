La Biblioteca del Estado estará acabada en septiembre tras 11 años en obras

En el año 2010, el Gobierno inició la construcción de la Biblioteca del Estado. Era un proyecto necesario y polémico, ya que la parcela elegida para las obras era una Rosaleda única de los Jardines de la Agricultura (Los Patos). En septiembre de 2021, 11 años después, el Gobierno, si no hay ningún nuevo contratiempo, tiene previsto finalizar la obra. Pero aún quedarán remates, ya competencia de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, antes de que los cordobeses puedan disfrutar de una biblioteca del siglo XXI en uno de los lugares más privilegiados de la ciudad.

Al proyecto inicial, que cuenta con una superficie construida de 7.200 metros cuadrados, se le concedió licencia en 2010. Varios años después de concederle la licencia al Ministerio y de iniciar las obras este proyecto se paralizó, algo que, unido a la aparición de restos arqueológicos, llevaron a la administración estatal a redactar un nuevo proyecto, en este caso de terminación de la obra. En principio, el presupuesto de la obra era de 9,5 millones de euros, pero finalmente el coste total se ha ido a 18,7 millones, según la información que el Gobierno le ha remitido en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado.

En septiembre concluirán las obras, pero quedará trabajo. El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha reservado una partida de 1,3 millones de euros para el mobiliario. El Gobierno está consensuando con la Junta de Andalucía cómo será el equipamiento que va a instalar, ya que el edificio será cedido, una vez construido, a la comunidad autónoma. Todavía no se ha definido exactamente cuándo se producirá la recepción del inmueble, aunque otras fuentes señalan que el plazo será de al menos un año desde la finalización de las obras.

De manera paralela, el Ayuntamiento de Córdoba tiene que urbanizar el entorno del edificio, para garantizar su conexión con los Jardines de la Agricultura y también con las calles aledañas. Para aligerar los trabajos, ya se le ha encomendado la misión a la empresa pública Tragsa, según informa el Gobierno. De hecho, ha sido Tragsa la empresa elegida para acabar las obras de la Biblioteca Pública del Estado.

Será la Junta la encargada del traslado de los fondos de su Biblioteca Provincial hasta los Jardines de la Agricultura, que ampliará además sus funciones. Habrá nuevas salas de lectura, consulta e investigación, así como lugares para exposiciones y salones de actos.

Eso sí, con el traslado el edificio de la calle Amador de los Ríos se quedará vacío. En principio, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, manifestó la intención de convertir la zona en una especie de Museo de las Cofradías.

