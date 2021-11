Baja un 60% la previsión de facturación hostelera durante el puente de Todos los Santos

Una encuesta elaborada por la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor) refleja que la previsión de reservas y facturación durante el recién concluido puente de Todos los Santos se ha reducido en un 60% con respecto al de El Pilar y achaca a las condiciones meteorológicas la merma en el uso de terrazas e interiores.

Según los datos recabados por la entidad, el total de reservas registradas ha completado únicamente un 40% del aforo total en la mayoría de establecimientos hosteleros cordobeses y un 25% en locales donde su mayor volumen de reservas depende del servicio en zona de terraza.

Así, también se ha detectado un elevado porcentaje de anulaciones de última hora sobre reservas ya concretadas previamente, suponiendo la reducción de hasta casi la mitad en locales de hostelería no incluidos en la zona antigua de la capital cordobesa, que ha sido la que ha registrado el mejor porcentaje de reservas y servicios, superando el 70% de su capacidad.

Sobre el perfil referido al tipo de cliente, los hosteleros cordobeses han recibido a turistas, mayoritariamente nacionales, en aquellos locales establecidos en el casco histórico, teniendo en cuenta que la afluencia de público local también ha decrecido en un 30%.

Desde Hostecor se solicita a los organismos e instituciones competentes a nivel local "una mayor promoción de la ciudad y de la provincia, tal y como constata que llevan a cabo otras capitales andaluzas fuera de la propia comunidad autónoma para atraer a un mayor número de turistas nacionales e internacionales".

En este sentido, se incide en "la relevancia que supone la fusión de la promoción y divulgación de ámbito cultural y gastronómico como reclamo de atracción para consolidar la marca Córdoba como destino turístico de interés y calidad", una reivindicación que Hostecor viene solicitando desde la celebración de la última Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid.

