Aumenta el dinero que los cordobeses gastan en juegos de azar y apuestas

Los cordobeses gastan cada vez más dinero en los juegos privados o de azar y en las apuestas. En tan solo un año han sumado 12.120 euros al volumen de juego (la diferencia entre las cantidades jugadas y los premios) total en ellos. En 2022 el volumen fueron 150.067 euros. en juegos como el bingo o las máquinas recreativas, a diferencia del 2021, que fue de 137.947 euros. Estos son los últimos datos recogidos y publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en el informe Estadística del Juego Privado en Andalucía 2022.

En general, según los datos recogidos en el documento, el volumen de juego en Andalucía se ha incrementado también hasta los 2.169.225 euros, con una media de 254,06 euros por habitante. En Córdoba no existen casinos por lo que el informe solo recoge datos de las salas de Bingo, de las máquinas de tipo B -todas aquellas cuya partida tiene un precio y de las que algunas se reciben también recompensas económico- o de apuestas.

En estas últimas es donde los cordobeses desembolsan más dinero, ya que solo en 2022 el gasto real fue de 2.421.502 euros, con un importe en premios de 9.962.824 euros. La diferencia en el volumen de juego es realmente significativa ya que es de 4.520.995 euros entre 2021 y 2022. El último dato publicado por el IECA es de un volumen de 12.384.326 euros apostados, mientras que en 2021 fueron 7.863.331 euros. El dato es aún más reseñable teniendo en cuenta que el número de terminales de apuestas disminuyó de 413 a 357 en la provincia.

En cuanto a las máquinas de tipo B, Córdoba es la provincia donde más han disminuido su presencia con 46 menos, pero el gasto en estas fue de 37.442 euros el pasado año. En general, la tendencia del uso de estas es a la alza, destacando a Málaga que tiene 108 máquinas más con respecto al año pasado. El gasto medio por andaluz ha pasado de ser 159,8 a 169,2 euros en 2022, con un volumen de juego de 124.805 euros en estas máquinas.

Por último, las salas de Bingo se han mantenido siendo tres desde hace 10 años, sin embargo el juego a este se ha incrementado, quizás también por la presencia de plataformas digitales. Teniendo en cuenta también el Bingo electrónico, el volumen de juego de los cordobeses ha pasado de ser 9.967 euros en 2021 a 12.878 euros en 2022; con un gasto real de 3.220 euros en el último año. Cabe destacar que Jaén lleva sin ningún local de este tipo desde 2017, y en el lado opuesto, que en Málaga casi se ha aumentado en 20.000 euros el volumen, pasando de 59.405 a 74.642 euros.

El documento recoge la evolución del desembolso que, por provincias, hacen los andaluces en estos juegos desde 2013. En general, Córdoba no es de las que más aumentado la afición a estos juegos que tanta adicción produce, ya que en la provincia en 2013 el volumen de juego fue de 138.432 euros, y la máxima cifra se registró en 2019 -antes de la pandemia- con 176.382 euros. Mientras que otras provincias como Almería han pasado de 150.053 (en 2013) a 210.088 euros el año pasado; o Cádiz, de 262.321 euros en el primer año del que se tienen datos a 330.075 euros en 2022.

