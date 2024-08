La Asociación Vecinal Fuensanta afirma que los incidentes en la piscina se producen “siempre” de día

La Asociación Vecinal Fuensanta ha defendido este jueves, a través de un comunicado de prensa, que los incidentes denunciados por otras organizaciones esta misma semana se han producido “siempre” en horario diurno, rechazando así unir “piscina nocturna y inseguridad”.

Este lunes, residentes del barrio de la Fuensanta, representados por Asociación de Vecinos de La Paz y Santa Victoria y la Asociación de Vecinos de Virgen de Linares, expresaron su profundo malestar ante la creciente inseguridad y actos de vandalismo que se han producido en su piscina comunitaria durante las madrugadas. Denunciaron así una serie de incidentes que van desde peleas y consumo de drogas hasta amenazas y agresiones que han requerido la intervención de la Policía Nacional y la asistencia de ambulancias en múltiples ocasiones.

Sin embargo, la Asociación Vecinal Fuensanta asegura no tener constancia de que, durante el horario nocturno, se hayan producido actos violentos o vandálicos, y ha defendido que este servicio público “es un activo de salud para el barrio, pues supone una oportunidad de respirar aire fresco y darse un baño para cientos de familias en las cada vez más insoportables noches del verano cordobés (tan solo 16 noches en todo el verano)”. “Un servicio”, recuerda la organización, “que fue recuperado en 2022 después que la pandemia obligara a su suspensión, y para cuya restitución nuestro colectivo ha luchado durante todos estos años. Por tanto, supone una conquista ciudadana y vecinal, que no estamos dispuestos a perder”.

Por otro lado, esta asociación se pregunta cuántos vecinos “están detrás de estas denuncias, porque no son todos” los que residen en este barrio de Córdoba. No obstante, la organización no niega que durante este verano hayan “aumentado las incidencias y los problemas de convivencia en la piscina, sobre todo peleas entre algunas personas usuarias”. Pero estos incidentes, insisten desde la entidad, “siempre han sido en horario diurno y cualquier día de la semana”.

Por ello, aseguran que “cualquier intento de equiparar inseguridad y nocturnidad en nuestra piscina es una manera de desprestigiar un servicio público que aporta vida, salud, ocio alternativo y desarrollo comunitario”.