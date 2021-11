Arranca en Córdoba el LIX Congreso Nacional de Belenes anulado en pandemia

Tras la anulación de la pasada edición, debido a la pandemia, la Asociación Cultural de Belenistas de Córdoba celebra a partir de este viernes el LIX Congreso Nacional Belenista en la ciudad. En esta participarán 250 asistentes entre congresistas y acompañantes.

Este jueves fue el día opcional en el que los participantes realizaron una ruta por el conjunto arqueológico de Medinat Al-Zahara, a las bodegas Alvear de Montilla y, por último, por los diferentes monumentos de la localidad.

El viernes inauguran y dan comienzo, de manera oficial, al congreso, además de inaugurar el Mercado de Artesanos. También participarán en una primera ponencia, La Navidad en España a través de los pintores cordobeses Muñoz Lucena y Díaz Huertas, por Ángel Peña Martín. La ruta de belenes tendrá lugar a las 16:30.

El sábado, se reunirán con los presidentes y el Mercado, antes de comenzar la ruta de belenes. En la tarde del sábado, a las 16:30 realizarán una visita guiada por la Mezquita Catedral y a las 18:00 asistirán a una misia en la Catedral.

Por último, para finalizar el congreso, asistirán a una segunda ponencia, El Belén Napolitano por Antonio Muñoz. A las 12:00 tendrá lugar el acto de clausura con la entrega de trofeos de Federación; el Premio Imagen de la Navidad y la entrega del testigo a la Asociación de Cuéllar, organizadora del LX Congreso Nacional de 2022.

