Apicultores en pie de guerra: sin las ayudas para el campo y con récord de miel importada

El sector apícola a nivel nacional va a iniciar desde este miércoles 1 de febrero una serie de movilizaciones en ocho comunidades autónomas del país para denunciar la crítica situación del sector y reclamar medidas de apoyo a los apicultores. La organización agraria COAG denuncia que el sector apícola no está recibiendo las ayudas que sí tienen otros sectores del campo afectados por la sequía y por el aumento de costes, además de verse perjudicados por la importación de miel de otros países, que en 2022 ha batido todos los récords.

Los apicultores iniciarán estas movilizaciones este martes en Murcia y Cantabria. Y ya el miércoles, apicultores de Córdoba y el resto de Andalucía protagonizarán una concentración a las puertas del Parlamento andaluz en Sevilla. El sector apícola protestará porque no está incluido entre los perceptores de las ayudas puestas en marcha por la Junta de Andalucía para los sectores afectados por la sequía y la ola de calor del pasado verano, “cuando somos el sector más afectado”, explica a Cordópolis el responsable de Apicultura en COAG Andalucía, Fernando Molero.

Precisamente, el pasado año, la sequía y el calor dejaron al 50% la producción de miel y multiplicaron los gastos para salvar a las colmenas, muchas de las cuales morían por las altas temperaturas. Cera derretida que colapsaba las colmenas, menos floración por la sequía y la necesidad de aporte extra de agua y alimento para las abejas fueron las consecuencias vividas por el sector en el caluroso verano del año pasado.

Sin embargo, el sector denuncia que no se les dé las ayudas que sí reciben otros sectores del campo por las consecuencias del clima. Asimismo, los apicultores tampoco están incluidos en los sectores más afectados que reciben ayudas de la Junta “para compensar las pérdidas” desde el estallido de la guerra en Ucrania y el consuente “aumento de costes”. “En ninguna de ellas de ha metido a la apicultura”, dice Molero. “Se han incluido otros sectores agrícolas, que incluso reciben los dos tipos de ayuda”.

“Si se compensa al sector agrario por cómo está influyendo la crisis climática y los costes por la guerra en Ucrania, no entendemos que se excluya a la apicultura cuando es uno de los sectores más afectados”, critican desde COAG.

Por otro lado, apuntan al Gobierno central para reclamar que los apicultores también puedan mantener la compensación de 20 céntimos por litro de gasóleo que sí se da a otros sectores. “Somos un sector eminentemente trashumante”, explica Molero sobre cómo los apicultores deben trasladar periódicamente las colmenas según la época de floración de las especies para producir su miel, además de controlarlas y alimentarlas cuando la climatología lo exige, como en periodos de ola de calor.

Este aumento de costes y la falta de ayudas se ha dado, además, junto al aumento de las importaciones de miel a España, tanto desde otros países de la Unión Europea como de países extracomunitarios. Los datos confirmados del sector desde enero a noviembre de 2022 -y a falta aún del mes de diciembre-, ya señalan que el año pasado marcó el récord en importaciones de miel.

Cuando se cierre oficialmente la estadística, “2022 será el año de la serie histórica en el que más miel se ha importado”, advierten desde COAG. Así, entre enero y noviembre pasados se importaron por parte de las industrias españolas envasadoras un total de 35.260 toneladas de miel. Esta cantidad ya supone 3.633 toneladas más que lo importado en todo el año 2021 y 3.009 toneladas más que en todo el año 2017, el año récord hasta ahora de importaciones en España.

Aquí, los apicultores ponen sobre la mesa el etiquetado de la miel que se vende en España y donde “no aparece correctamente en las etiquetas la procedencia de la miel”. Por ello reclaman “una trazabilidad más seria y más rigurosa, que el consumidor sepa lo que está comprando”.

Junto a esta situación de crecimiento de la miel importada, parte de la producción nacional de este producto se mantiene sin vender. “La miel de muchos productores locales está en los almacenes, no se ha vendido”. A las importaciones se suma que “el mercado está paralizado. Teniendo en cuenta que 2022 fue un año malo con una producción al 50%, se tendría que haber vendido todo”.

Pero ante el precio que se paga al apicultor, frente al aumento de los costes y con la miel importada entrando en el mercado sin parar, hay apicultores que de momento paralizan sus ventas. Con la miel, un producto no perecedero que tiene un margen temporal amplio, hay apicultores que están a la espera de una mejora de las condiciones para poder cobrar un mejor precio por su producto.

Las movilizaciones previstas por el sector apícola se celebrarán el 1 de febrero en Cantabria y Murcia, el 2 de febrero en la Comunidad Valenciana, el día en Asturias, el 6 de febrero en León, mientras que concluirán el 10 de febrero en Cataluña y Aragón.

