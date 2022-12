Más de un año a la espera de la concesión del Bono Turístico, solicitado para bonificar los viajes en pandemia. Eso es lo que le ha ocurrido a una vecina de Córdoba, que solicitó el Bono Turístico de la Junta de Andalucía en septiembre de 2021 y, al verano siguiente, acudió al Defensor del Pueblo Andaluz para elevar una queja porque aún no tenía concedida la bonificación.

La Oficina del Defensor Pueblo Andaluz atendió la queja de esta cordobesa, exponiendo “la falta de resolución expresa a la solicitud de bono turístico presentada con fecha 13 de septiembre de 2021, ante la Delegación Territorial de Turismo en Córdoba”. Ante esta falta de respuesta por parte de la administración autonómica, el Defensor abrió una queja formal cuando en julio de 2022 recibió una comunicación remitida por la afectada.

Ella estaba en su derecho de pedir la bonificación del Bono Turístico y así lo contempla el Defensor: “Es sujeto legitimado según el artículo 8 del Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19) para solicitar la concesión del bono turístico, en la cantidad que resulte procedente atendiendo a la normativa turística”.

Por eso, el Defensor del Pueblo reclama a la Junta que “se adopten las medidas que permitan observar el derecho de la afectada a obtener una resolución que ponga término al procedimiento del bono turístico solicitado”.

Tramitada la queja ante la Delegación de Turismo de la Junta en Córdoba, en octubre de 2022 esta remitió respuesta al Defensor aludiendo a la falta de medios humanos para tramitar las solicitudes del Bono Turístico. “Con la entrada del pasado verano, a partir del mes de junio de 2021, se incrementaron sustancialmente los expedientes en tramitación, superando al cierre del período de la campaña de Bono Turístico más 5.300 en la Provincia de Córdoba. Por los Servicios Centrales de la Consejería, a finales del pasado ejercicio 2021, ante la insuficiencia de medios personales para tramitación de las numerosas solicitudes se dieron instrucciones, y se concretó concertar externamente el proceso de grabación de las numerosas solicitudes presentadas, pendientes de comprobación de requisitos”.

Con todo, el Defensor pide a la Junta que “resuelvan la falta de medios para resolver las solicitudes de bono turístico en Córdoba” y emite una recomendación oficial “para que en uso de sus facultades de planificación, organización y coordinación de los servicios y ante la insuficiencia de medios personales para hacer frente a las necesidades de la Delegación, y en el necesario desarrollo y gestión del servicio, se adopten las medidas necesarias para dar respuesta a los expedientes pendientes de resolución, dado que las trasladadas parecen están siendo insuficientes para la celeridad de los expedientes pendientes de resolución”.

