El año arranca en Córdoba con el mejor dato de compraventa de viviendas desde 2008

El sector inmobiliario cordobés sigue gozando de buena salud. El año, de hecho, ha comenzado en la provincia de Córdoba con unas cifras históricas. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), enero de 2022 ha arrancado incluso mejor que el de 2021 y el de 2020 (previo a la pandemia). En concreto, solo se cerraron más operaciones de compraventa de viviendas en enero de 2008, justo antes del estallido de la crisis inmobiliaria.

Así, según las cifras, en enero de 2022 se realizaron un total de 675 operaciones de compraventa de viviendas en la provincia de Córdoba. En enero de 2008 fueron 939. Pero la cifra de este año es superior incluso a la de 2010 o a la de 2020. Además, es más del doble a la que se registró en enero de 2014, en plena crisis económica, cuanto más cayeron la compraventa de viviendas.

Eso sí, la mayor parte de las viviendas transmitidas en la provincia de Córdoba han sido de segunda mano. De las 675 operaciones, 101 han sido sobre viviendas recién construidas y a estrenar. El resto han sido viviendas usadas. Además, 602 eran viviendas libres y 73 de protección oficial, según la estadística.

La compraventa de viviendas en Andalucía en enero ha aumentado un 37,7% respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 11.556 operaciones, un porcentaje que supera en casi siete puntos al crecimiento registrado a nivel nacional (31%). Si se compara con el mes anterior, diciembre, el ascenso andaluz ha sido del 6,7%, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, de las operaciones de compraventa anotadas en enero en Andalucía, un alto porcentaje se realizó sobre viviendas libres (10.612).

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 2.353 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, 9.203 estuvieron relacionadas con edificios usados y 944 a viviendas protegidas.

Además de las compraventas, en enero se realizaron un total de 18.058 operaciones sobre viviendas, de las que 11.556 fueron compraventa, 2.709 fueron herencias, 569 donaciones, 10 permutas y 3.214 operaciones de otro tipo.

En total, durante enero se transmitieron en Andalucía 28.639 fincas urbanas a través de 18.363 compraventas, 3.868 herencias, 981 donaciones, 26 permutas y 5.455 operaciones de otro tipo. Y es que, además de las 18.058 transacciones sobre viviendas, también hubo 1.829 sobre solares y sobre 8.806 urbanas de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.868 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.750 herencias, 2.007 compraventas, 182 donaciones, 10 permutas y 919 operaciones de otro tipo.

Con estos datos, y entre fincas rústicas y urbanas, en enero se transmitieron en Andalucía 33.561 fincas.

A nivel nacional, la compraventa de viviendas se disparó un 31% el pasado mes de enero en relación al mismo mes de 2021, hasta sumar 52.684 operaciones, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2008, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de enero, la compraventa de viviendas encadena once meses consecutivos de tasas positivas.

El repunte interanual de las compraventas de viviendas en enero fue consecuencia del incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas, que crecieron un 17,2%, hasta las 9.992 operaciones, así como del aumento de la compraventa de pisos usados en un 34,7%, hasta sumar 42.692 transacciones.

El 91,9% de las viviendas transmitidas por compraventa en el primer mes del año fueron viviendas libres y el 8,1%, protegidas.

La compraventa de viviendas libres subió un 33% interanual en enero, hasta las 48.425 operaciones, mientras que la de protegidas avanzó un 11,6%, sumando en total 4.259 operaciones.

En términos mensuales (enero de 2022 sobre diciembre de 2021), la compraventa de viviendas se incrementó un 9,5%, su menor avance en un mes de enero en al menos cinco años.

