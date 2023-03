Andalucía estrena una aplicación para que las personas sordas puedan comunicarse con el 061

Hasta ahora, las personas sordas de Andalucía no podían acceder a los centros de emergencias sanitarias del 061 si tenían una urgencia. Desde este jueves, podrán utilizar una aplicación móvil y gratuita, que permitirá que las personas sordas puedan comunicarse con el centro coordinador de emergencias y, este a su vez, enviará información a la persona que está reclamando su atención.

La Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas y miembros de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba han puesto a prueba esta aplicación que, a partir de este jueves, podrá utilizarse ya en toda la comunidad autónoma. Las peticiones de asistencia de las personas sordas de Andalucía se gestionarán desde el centro coordinador de urgencias y emergencias de Córdoba. Y en Córdoba se ha hecho la presentación oficial de esta app, a cargo de la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, acompañada por los responsables del 061 y representantes de la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas.

“Eliminamos una barrera de comunicación para las personas sordas”, ha aplaudido el portavoz de a Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas, Rubén Raso. Y ha confiado en que, en una segunda fase, se pueda añadir a esta aplicación interpretación por vídeollamada.

Entre las funcionalidades de la nueva aplicación, destacan un nuevo canal de chat dirigido a personas sordas con capacidad lectora escritora que facilitará tanto la petición de asistencia de forma directa a los centros coordinadores, como la notificación al alertante de la asignación de un recurso sanitario que acude al lugar.

Además, la aplicación permite identificar mediante el GPS del móvil la ubicación del alertante y el envío por parte del paciente de imágenes al centro coordinador de urgencias y emergencias 061. A través de ella, el paciente conocerá de forma automática la activación del recurso sanitario asignado, pudiendo ver la ubicación del mismo en tiempo real a lo largo de todo el recorrido.

Con esta aplicación, el profesional médico coordinador que atienda el caso podrá conocer toda aquella información relevante del paciente que éste haya registrado previamente, para poder hacer la valoración de la situación y enviar la ayuda acorde a las necesidades del paciente, además de facilitar al alertante la ubicación de los recursos sanitarios más cercanos como hospitales o centros de salud, así como desfibriladores semiautomáticos para su uso en caso de una parada cardiorrespiratoria.

La consejera de Salud ha destacado la inversión de 220.000 euros que se ha realizado en la creación de esta aplicación móvil para personas sordas, que mejorará la accesibilidad a los centros coordinadores del 061 de este colectivo y facilitará la comunicación con otros niveles de asistenciales en situaciones de emergencias. “Es un paso clave en accesibilidad, algo clave en la administración, pero mucho más necesario cuando hablamos de salud”, ha dicho.

La aplicación se podrá descarga gratuitamente de la página web del 061 a partir de este jueves 16 de marzo.

