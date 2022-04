Aguirre espera llegar a “un punto de consenso” este miércoles con el Ministerio por la cuarta dosis

El consejero Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha indicado este domingo que espera llegar a “un punto de consenso” el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el Ministerio de Sanidad para la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Así lo ha manifestado Aguirre preguntado por los medios de comunicación antes de participar en Córdoba en la Primera Carrera 'Andalucía contra el Odio' organizada por la Junta en colaboración con el Ayuntamiento de dicho municipio, donde ha asegurado que “ahora tenemos una fase plana” de Covid en la región.

“Hemos pedido al Ministerio que nos autorice para vacunar la cuarta dosis y esperamos llegar a ese punto de consenso en el Consejo Interterritorial”, ha manifestado.

Asimismo, cuestionado sobre la no obligatoriedad de mascarillas, ha indicado que “ahora han bajado los ingresos hospitalarios y estamos en una fase de relajación”, tras recordar que “siempre que sea posible, las personas de riesgo o vulnerables o con síntomas es mejor que utilicen mascarilla”. “Nosotros solo hacemos recomendaciones”, ha concluido.

Rocío Ruiz destaca el respaldo ciudadano a la primera carrera popular contra el odio en Andalucía

Junto a él, ha estado en Córdoba la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que ha destacado el enorme respaldo ciudadano hacia la primera carrera popular contra el odio en Andalucía, que se ha celebrado este domingo en Córdoba con más de 800 participantes. Ruiz, que ha estado acompañada en esta jornada lúdico deportiva por el consejero de Salud y Familias, ha subrayado que este evento ha servido para demostrar la unidad de la sociedad andaluza frente a los discursos y delitos de odio “que, desgraciadamente, siguen al alza”.

“El racismo, la aporofobia, la lgtbifogbia… no son opiniones, son delitos y vulneraciones de los derechos humanos, y como tal debemos abordarlos, señalando a los agresores y diciéndole a las víctimas que no están solas y que su Gobierno les apoya y acompaña”, ha resaltado la consejera antes de la carrera.

Ruiz ha expresado su preocupación por el aumento de agresiones, físicas o verbales, cargadas de odio contra todo tipo de colectivos vulnerables, desde personas con discapacidad a miembros del colectivo LGTBI, personas mayores o sin recursos, que han encontrado además un caldo de cultivo en las redes sociales. Según los datos del Ministerio de Interior, solo en el primer semestre de 2021 se incrementaron un 9,3% respecto al año 2019. “Por eso decidimos poner en marcha esta iniciativa deportiva, abierta a todas las edades y condiciones, para sensibilizar y concienciar ante una realidad que hemos de erradicar entre todos”, ha explicado la consejera.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo de esta primera carrera popular contra el odio “se ha cumplido con creces, porque hemos disfrutado de una fiesta reivindicativa del respeto y la convivencia y demostrado que somos muchos y muchas más los que estamos al lado de las víctimas y rechazamos estas agresiones y discursos de odio, los que respetamos, los que tendemos la voz, los que escuchamos al otro y no soportamos las injusticias”. “Somos muchos más y nos tenemos que unir y dejar solos a quienes discriminan a un niño que llegue solo a Andalucía dependiendo del país que venga, a quienes no entienden que las personas son libres de ser quienes quieran ser y amar a quienes quieran amar, o quienes humillan, vejan, agreden al diferente, al que va en silla de ruedas o al que no encaja en el grupo”, ha insistido.

Ruiz ha elogiado el papel del deporte “como vía para sensibilizar en el respeto a la diversidad, especialmente a los y las más jóvenes, a través de valores la superación personal, el juego limpio y el trabajo en equipo”. “La educación en valores igualdad y respeto a la diversidad es la mejor herramienta que tenemos para prevenir este tipo de agresiones”, ha señalado.

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha felicitado a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba por esta iniciativa que simboliza un grito a favor de la paz, la inclusión, la tolerancia, la diversidad, el respeto y la equidad. “Cualquier manifestación de odio perjudica gravemente a la salud”, ha advertido.

Aguirre ha resaltado que “el deporte tiene el poder de derribar barreras, unir a las personas y mejorar su calidad de vida, contribuyendo en aspectos extrínsecos relacionados con lo social y con la promoción de un estilo de vida saludable, ocio y tiempo libre”.

La consejera de Igualdad ha querido también agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, “su disposición, voluntad y lealtad institucional”, en la organización de la carrera popular, que ha contado con patrocinadores como ONCE, Heineken, Coca Cola o El Corte Inglés. “Andalucía es una tierra que cree que la diversidad de una sociedad es su máxima expresión de riqueza humana, por eso es fundamental protegerla desde las administraciones públicas”. Así, ha puesto en valor que nuestra comunidad sea una de las primeras en tener capacidad para personarse de oficio en aquellos procedimientos judiciales caso de supuestos delitos de odio.

“Este tipo de delitos y agresiones tienen en común una elevada infradenuncia, solo entre el 10 y el 15% de las víctimas se atreven a dar el paso, mientras el resto prefiere el silencio y dejarlo pasar, ya sea por miedo a más agresiones, por vergüenza, por temor a no ser creídos...”, ha apuntado. “Por eso es fundamental que las administraciones nos pongamos de su lado, porque estamos hablando, al fin y al cabo, de vulneraciones de derechos humanos que ninguna sociedad civilizada debe permitir”.

La prueba, a la que se han sumado numerosas familias, ha transcurrido en un ambiente festivo por las inmediaciones de la Torre de la Calahorra, en un circuito urbano de 5 kilómetros. Juan Merino Luque, del Club Atletismo Porcuna, y Maribel Ruiz Recio, de Indea, se han impuesto en las categorías general masculina y femenina respectivamente. Al término de la carrera, se ha procedido a la entrega de los trofeos y sorteos de productos deportivos entre los participantes, que han podido disfrutar además de actuaciones musicales en la línea de meta.