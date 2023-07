De la agricultura al comercio: radiografía de los sectores que registran más empleo en Córdoba

Los últimos datos de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral reflejados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) dibujan una radiografía de los sectores laborales que registran más puestos de trabajo actualmente en la provincia de Córdoba.

El total de afiliaciones a la Seguridad Social en Córdoba, con los datos actualizados por el IECA correspondientes al primer trimestre de este año, asciende a un total de 304.123 personas.

De ese global, el sector que cuenta con más empleados es el de las industrias extractivas -con 59.414-, seguido de la agricultura y ganadería, con un total de 53.829 cordobeses trabajando en este sector.

Por debajo se encuentra el sector del comercio al por mayor y al por menor, junto a talleres de reparación de vehículos, que suman 44.600 afiliados, mientras que las industrias manufactureras registran 33.852 personas trabajando y las actividades sanitarias y de servicios sociales completan el 'top 5' de los sectores que generan más empleo en la provincia cordobesa, con 31.644 trabajadores.

Las cifras del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía distingue los afiliados a la Seguridad Social si son trabajadores por cuenta ajena o bien por cuenta propia, autónomos. Y esa distinción también es clave en algunos sectores laborales.

Así, en las personas contratada, el listado de los sectores que generan más empleo lo lidera la agricultura y ganadería, con 52.252 trabajadores, seguido del comercio y talleres con 30.053 empleados. Tras ellos, las actividades sanitarias y de servicios sociales suman 29.887 asalariados y las industrias manufactureras 29.224 empleados.

Por contra, entre los trabajadores por cuenta propia, el sector que registra más afiliaciones es el comercio, con 14.547, mientras que la agricultura y la ganadería anotan 7.162 autónomos.

Los siguientes sectores en esta lista de trabajadores por cuenta propia son la construcción -con 5.374-, y la hostelería, con 4.435 personas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!