USO acusa a Emergia de cometer "fraude de ley" al incluir en su ERE a trabajadores con contrato de obra y servicio

La Unión Sindical Obrera (USO) de Córdoba ha acusado a Emergia de cometer "un supuesto fraude de ley en toda regla" con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha presentado en el servicio de Vodafone Loyalties, y en el que denuncian "muchas irregularidades", entre las que resalta que "hay muchísimos trabajadores que están contratados en la modalidad de obra y servicio que "no deberían ser incluidos" en el ERE.

En un comunicado, USO ha criticado lo que ha califica como "masacre de destrucción de empleo masiva en Córdoba", y que se produce, según asegura, a pesar de que Emergia "ha facturado casi tres millones de euros en positivo" entre 2019 y 2020.

Sobre las presuntas irregularidades detectadas, señala la central sindical que la nueva doctrina del Tribunal Supremo establece que servicios auxiliares para otras terceras personas no justifican obra o servicio, por lo que los empleados de Emergia que estén contratados bajo esta fórmula "no deberían ser incluidos en el ERE". "Parece ser que la empresa tiene pensado cambiar la modalidad de contrato de estos trabajadores y trabajadoras afectados, si lo hace y no los saca del ERE está reconociendo este supuesto fraude de Ley", acusan desde USO.

Además, afirman que "hay recolocaciones previas en otros servicios de Emergia de personal de este servicio" y que algunas de ellas "rozan el amiguismo y enchufismo". En este sentido, consideran que la pérdida de un servicio "no significa que Emergia desaparezca y por ende tiene muchos servicios y prosperidad de crecimiento para poder recolocar al personal", como a su juicio evidencian "la cantidad de publicaciones de ofertas de empleo que tenía colgadas en su web y enlace a través de Infojobs".

"De hecho, ha existido la extinción de un servicio grande en Emergia, concretamente para Endesa, dónde sí hubo despidos, pero no un ERE y el personal fue recolocado y de hecho recolocado para trabajar en la misma compañía en la modalidad de teletrabajo para la misma operadora desde Córdoba y en Emergia, es decir que si esto se puede hacer, también se puede hacer con los afectos del ERE actual", considera USO, que denuncia que, incluso ahora, "los responsables de este servicio siguen apretando en cumplir objetivos a los trabajadores/as del mismo, argumentando las posibilidades de recolocación si lo hacen".