Abierto el plazo para reservar abonos de las piscinas municipales en el primer año con el toples autorizado

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha abierto el plazo para solicitar la preinscripción de los abonos de las piscinas municipales de la Fuensanta y de la calle Marbella. Por el momento, el Ayuntamiento no ha comunicado la fecha estimada de apertura de estas piscinas.

Para esta temporada, los usuarios deberán cumplir la renovada ordenanza reguladora de uso de las instalaciones deportivas. Una de las cuestiones mas controvertidas, aprobada el pasado año pero de aplicación a partir de la próxima temporada, es que el Imdeco autoriza a los usuarios de las piscinas municipales a hacer topless, siempre y cuando no se realice en zonas de tránsito común o en las zonas destinas a la restauración.

Además, esta nueva ordenanza prohíbe el nudismo integral tanto en las piscinas cubiertas como al aire libre, sin perjuicio de lo cual el Imdeco se reserva la posibilidad de habilitar horas específicas y exclusivas para tal efecto. No obstante, el instituto municipal no ha comunicado este extremo. El incumplimiento de la ordenanza puede conllevar multas de entre 50 y 3.000 euros.

Las solicitudes deben registrarse a través de este enlace y el plazo tope es hasta el 6 de mayo a las 14:00. Los precios de los abonos para ambas piscinas se mantienen inalterables desde hace dos años y son los siguientes: el familiar, de 221,80 euros y 70,60 euros el del beneficiario de dicho abono; el bono individual, 141,15 euros; y el bono individual infantil (hasta los 15 años), 95,85 euros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!