A pesar del impacto del coronavirus durante 2020, el 90% de las empresas de joyería de Córdoba no cuentan con un plan de marketing digital, y el 88% de los participantes no cuenta con un plan de comunicación de la marca.

Estas son dos de las conclusiones del Diagnóstico del sector de la Joyería sobre transformación digital realizado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) de Córdoba y la Asociación de Joyeros de Córdoba San Eloy, en el marco del plan de choque de la joyería en Córdoba.

El estudio, realizado a un total de 41 empresas (en su gran mayoría micropymes), ha arrojado un diagnóstico del sector que tiene que trabajar en situarse en el entorno online. Entre las conclusiones facilitadas este lunes, está que el 44% de los participantes no ha realizado cambios significativos de su web en los últimos 3 años mientras que el 85% no cuenta con un servicio de posicionamiento.

En redes sociales, un poco más de la mitad tiene cuentas de Facebook e Instagram, pero el 56% no interactúa con su público objetivo y el 61% no publica contenido relevante. En cuanto al marketing digital, nueve de cada diez empresas consultadas no lo tiene y, de las que lo tienen, solo el 9,75% invierte más de 5.000 en él.

Además, la mitada de las empresas no realizan campañas de promoción, el 71% no realiza un análisis previo del público objetivo y el 73% no realiza un trabajo previo en el diseño de creatividades.

En definitiva, según ha resumido la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, la mayoría de las empresas joyeras de Córdoba son son "suficientemente competitivas a nivel nacional e internacional", por lo que es necesario apoyar al sector joyero de Córdoba para poder aumentar su reconocimiento y ganar cuota de mercado a nivel nacional e internacional.

Un déficit histórico: "La joya hay que poderla ver"

Por su parte, Milagrosa Gómez, presidenta de la Asociación San Eloy, ha reconocido que la pandemia "ha endurecido el marco de competencia y ha frenado los planes de expansión" del sector, muy lastrado por la falta de ferias de joyería, que eran el principal canal de venta hasta ahora. ¿Por qué? Gómez recalca que históricamente se ha hecho hincapié en que la venta de joyas tenía que ser presencial.

"Para una pieza de joyería es muy importante el poderla ver", ha afirmado la presidenta de los joyeros, que recalca que las ventas han caído tanto a nivel nacional como a nivel internacional. "La venta aquí en España está muy difícil. Nuestro país está pasado una situación muy compleja, y la joyería es un producto de complemento, de regalo, y que no está en el orden de prioridades", ha reconocido Gómez.

De hecho, ha calculado que 3 de cada 4 empresas han sufrido pérdidas que van del 30 al el 70% de facturación, mientras que algunas han llegado al 90% de pérdidas. "Hay muchas empresas que no han podido aguantar y han cerrado. Mientras otras han abierto su líneas online y han podido aguantar, al igual que otras grandes marcas han podido venir a Córdoba. Pero desgraciadamente ha habido muchas empresas que se han quedado por el camino", ha resumido.

Ante estos resultados, la presidenta del Imdeec ha anunciado la puesta en marcha de un plan de formación específico para "cubrir las necesidades detectadas y dar herramientas para optimizar su presencia y ganar cuota de mercado". El citado plan, que será de carácter gratuito para las empresas que quieran hacerlo, se impartirá del 22 de marzo al 23 de abril.