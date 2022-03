Más de 70.000 turistas visitaron Córdoba en febrero, una cifra cercana a los años previos a la Covid

Más de 70.000 turistas visitaron la provincia de Córdoba durante el pasado mes de septiembre, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Hotelera que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos son buenos, pero aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia, según el INE.

Además, los hoteles de la provincia registraron un total de 122.292 pernoctaciones hoteleras durante el pasado mes de febrero. Son 100.000 más que en febrero del año pasado, cuando se habían activado restricciones a la movilidad por la expansión de la Covid 19. Y son datos incluso superiores a los del año 2015, pero inferiores a los años posteriores.

En febrero, a la provincia de Córdoba han llegado principalmente viajeros nacionales, 53.000 procedentes de otras provincias españolas frente a los 17.000 extranjeros. Los datos señalan, por tanto, que el turismo nacional se ha recuperado, mientras aún no acaba de arrancar el internacional.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 13,6 millones en febrero, lo que supone multiplicar por más de cinco (+458,9%) las registradas en el mismo mes de 2021 (2,4 millones de pernoctaciones), ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a este fuerte repunte interanual, los datos de febrero de 2022 son inferiores a los existentes antes de la prepandemia, pues en febrero de 2020 se registraron más de 17,6 millones de pernoctaciones en los hoteles españoles.

Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España alcanzaron en febrero de este año los 6 millones, lo que representa un 44,2% del total y más del triple que en febrero de 2021. En febrero de 2020, sin pandemia, las pernoctaciones de españoles ascendieron a 7 millones.

Por su parte, las pernoctaciones hoteleras realizadas por los extranjeros rebasaron los 7,5 millones en el segundo mes de este año, once veces más que en igual mes de 2021, pero aún por debajo de la cifra de 10,6 millones de febrero de 2020 (sin pandemia).

En febrero de 2022 la estancia media aumentó un 28,2% respecto al mismo mes de 2021, situándose en 2,6 pernoctaciones por viajero, pese a que los precios de los hoteles españoles se incrementaron un 23,9% interanual.

En los dos primeros meses de 2022 las pernoctaciones en hoteles españoles se dispararon un 393,3%, es decir, casi cinco veces más que en igual periodo de 2021, hasta superar los 24,2 millones. En 2020, sin Covid, esta cifra era de 33,6 millones.

