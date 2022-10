Ximénez amplía su iluminación en Catar con motivo del Mundial de fútbol

A poco más de un mes para que dé comienzo oficialmente el Mundial de Qatar 2022, profesionales de Ximénez Group se encuentran en la capital catarí ultimando los detalles de su ambicioso proyecto de iluminación decorativa inaugurado en 2021 en Doha y que será reforzado de cara a la celebración del gran evento del fútbol mundial, con nuevas funcionalidades y espectáculos.

De este modo, los motivos diseñados por Ximénez Group para la capital del estado árabe y ubicados junto a uno de los principales estadios de fútbol donde se celebrarán numerosos partidos entre los países participantes, rendirán homenaje a las selecciones que disputen sus encuentros con la proyección de sus banderas durante su celebración.

Tras la presentación del exclusivo proyecto de iluminación decorativa catarí en el último trimestre del pasado año, la compañía pontana refuerza su presencia en Doha con motivo de uno de los mayores eventos deportivos de todos los tiempos. El proyecto, compuesto por varias figuras y motivos luminosos, cuenta con un diseño exclusivo que fue creado específicamente para esta localización: el nuevo Crystal Tree, grandes estructuras novedosas, fabricadas con tecnología led píxel, totalmente programables, que servirán de motivos personalizados para cada uno de los equipos que participen en el Mundial de Qatar 2022.

Tras más de 75 años de historia, Ximenez Group ha desarrollado proyectos en más de 50 países de todo el mundo, estando presente en los cinco continentes. Entre sus proyectos más emblemáticos destacan los desarrollados en Nueva York, Berlín, Bruselas, Ciudad de México, Londres, Madrid, Dubái o Qatar, entre otros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!