Los vecinos de Puente Genil denuncian los retrasos en las visitas médicas y la falta de especialistas

Desde la plataforma Puente Genil por su Sanidad han denunciado la situación sanitaria que viven en el municipio a través de una nota de prensa, y ante la reciente visita de la Delegada provincial de Sanidad, María Jesús Botella, al alcalde del municipio, Sergio Velasco.

“En la campaña de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, una de las promesas estrellas del actual presidente, fue solucionar el mal estado de la sanidad en Andalucía”. En Atención primaria, han señalado que continúan “arrastrando problemas importantes con las citas, que puede alargarse hasta los diez días, teniendo en cuenta que como primer y más importante escalón de la atención sanitaria a la población, este atasco, repercute de manera negativa, en urgencias y en atención especializada, y puede derivar en agravamientos de patologías que en caso de mayores pueden ser irreversibles”.

En el caso del hospital, han indicado que hay “quirófanos sin uso por falta de actividad, debido a la derivación continuada a centros privados y a la falta de médicos especialistas”. También han denunciado “la falta de atención en dermatología” que “se ha convertido en un problema al que los responsables de la Sanidad en Andalucía no dedican ni un minuto de su tiempo a solucionar”. Algo que han expresado que responde al a paciencia sino que es “un caso de maltrato a los y las pacientes muy grave”.

En cuanto a la especialidad de Digestivo han denunciado que “va apagándose poco a poco y de manera que parece irreversible, desvío de pruebas a la privada con transporte incluido con el alto coste que eso tiene, y mientras nuestros quirófanos vacíos”. Por otra parte han indicado que actualmente, “están anulando las citas de revisiones telefónicamente avisando que pueden tardar más de mes y medio, y conociendo el proceder estamos seguros que se irán al doble”.

“Tampoco sabemos qué está sucediendo en urología, pues tampoco se están citando a pacientes en revisión, parece que no hay especialista, y con este goteo, pues una gran cantidad somos de próstata, llevamos mucho tiempo”, han añadido. También en cuanto al servicio de oftalmología han manifestado que “sigue atascado con un solo especialista, pues otro se encuentra continuamente de baja, con lo que las derivaciones son continuas, sin uso de nuestros quirófanos, y hasta las revisiones de glaucoma se están retrasando con la excusa de falta del equipo especifico, que lo tienen en rotación por distintos sitios”. En Neumología han acusado de dar “altas hasta a los enfermos crónicos”.

Para las resonancia han añadido que “nos mandan a Quirón en Córdoba, que nos citan de madrugada, pensamos que para no mezclarnos con sus pacientes que lo usan de día, pues no tienen puerta para tiesos”. “El gasto adicional que supone el enviar a lo privado lo que se debe de realizar en lo público, con instalaciones y equipos propios, usando además transporte concertado, está produciendo un enorme agujero en el presupuesto de Sanidad, lo que dará argumentos a nuestra Consejera para decir que el sistema no es sostenible y seguir quitándonos servicios, como las plantillas”, han añadido.

Por último, han pedido al alcalde que defienda “los intereses de su pueblo, y no existe interés más importante que la salud de los habitantes de Puente Genil, que no ha puesto de manifiesto en la visita de la Delegada”.