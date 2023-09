Unidos por el Agua cuestiona el plan para potabilizar La Colada “porque no asegura un agua de calidad”

Unidos por el Agua, plataforma ciudadana creada en El Guadiato y Los Pedroches para exigir soluciones urgentes y permanentes al desastre del suministro de agua que padecen los habitantes de ambas comarcas, ha cuestionado el plan de potabilización presentado este jueves por el presidente de la Diputación y el delegado en Córdoba del Gobierno de la Junta, ya que, según el grupo técnico de la asociación ciudadana, no asegura un agua potable de calidad.

Para la plataforma según expone en un comunicado-, el problema de La Colada no se arregla sólo eliminando las algas, sino el resto de materia orgánica, que es la que contamina el embalse. La plataforma exige que el agua de La Colada no llegue a los grifos mientras esté sin potabilizar, mezclada o sin mezclar. Y ante esta situación, pide que se priorice el bombeo desde Puente Nuevo mientras dura la obra de la potabilizadora en La Colada, que considera indispensable.

Los técnicos de la plataforma descartan que el origen de la contaminación del embalse sea natural y indican que las algas no son la causa sino la consecuencia de esa contaminación. La plataforma insiste en que el problema es la materia orgánica que contiene el agua y, por este motivo, entiende que en la propuesta del plan de potabilización que se llevará a cabo los técnicos de Emproacsa contemplen un tratamiento en los depósitos intermedios del Cuartanero con dióxido de cloro. Pero este sistema de oxidación de la materia orgánica que contiene el agua conlleva la aparición de subproductos cancerígenos. Existe otra alternativa para rebajar el COT y consiste en mezclar el agua de La Colada con agua limpia, pero para ello es preciso que llueva o que se bombee desde Puente Nuevo a Sierra Boyera. Esta opción lo que consigue es diluir el contaminante, pero no lo elimina; produce, por tanto, un agua de mala calidad. El grupo técnico de la plataforma considera que hay sistemas de tratamiento que son efectivos. Uno de ellos es la osmosis inversa, descartado por la empresa provincial de aguas, que en una aplicación industrial como requiere este problema sólo genera entre un 2 15% y un 20% de agua residual, que se puede aprovechar para otros fines que no sean el consumo humano.

La decisión de descartar la construcción de una planta potabilizadora en La Colada por su coste y por necesitar un plazo de ejecución demasiado largo es interpretada por la plataforma Unidos por el Agua como una medida que busca, por un lado, ahorrarse el dinero de la inversión -unos 10 millones, según Salvador Fuentes- y, por otro, al concentrar los esfuerzos de depuración a los que se refiere el presidente de la Diputación, hacer posible la mezcla de agua limpia, si llueve o se conecta Puente Nuevo, con la de La Colada para rebajar los niveles de carbono orgánico total de ésta y que sea declarada potable, aunque no sea saludable. La plataforma considera que no se tarda cinco años en hacer una obra de emergencia de este tipo e informa que todos los embalses del tamaño de La Colada cuya agua se destina a consumo humano disponen de estación de tratamiento de agua potable (ETAP).

Unidos por el Agua recuerda que el plan no contempla actuación alguna para un eficaz tratamiento de aguas residuales de la zona y reclama a las administraciones que aborden sin más dilación la solución a la contaminación que sufre La Colada y que se debe a los deficientes funcionamientos de instalaciones depuradoras de la zona norte. La correcta depuración en los municipios es fundamental para terminar con la contaminación del embalse y es preciso acometerla de manera urgente.

Sorprende a la plataforma que el presidente de la Diputación considere inviable un bombeo Zújar/La Serena-La Colada porque “no se puede modificar un plan hidrológico de la noche a la mañana” y, a la vez, proponga el de Puente Nuevo a Sierra Boyera, descartado por el Gobierno central hace más de un año entre las medidas urgentes contra la sequía. Ambos bombeos son entre embalses de las mismas cuencas y están considerados necesarios por la plataforma Unidos por el Agua. El de Puente Nuevo garantizaría agua potable en menos tiempo y ante la perspectiva de que continúe sin llover, si bien está al límite de usos, pues tienen concesión de agua los regantes del bajo Guadalquivir de Córdoba, Sevilla y Cádiz y, además, la planta térmica conserva sus derechos y existe en funcionamiento una central hidroeléctrica.

Por otro lado, el bombeo desde el Zújar/La Serena a La Colada aseguraría además agua al sector ganadero, cuya defensa es prioritaria para la plataforma, como no puede ser de otro modo al tratarse del sector básico de actividad económica en El Guadiato y Los Pedroches. Sorprende que Salvador Fuentes se erija en defensor del sector ganadero, pero, a la vez, le 3 niegue el derecho de uso que éste tiene sobre el agua embalsada en el Zújar/La Serena, el pantano más grande de España. Afortunadamente, la Diputación de Córdoba no es competente en materia de trasvases y los planes hidrológicos no son eternos y se pueden modificar en el tiempo. Precisamente el plan hidrológico se revisa y actualiza en el año 2027. Desde la plataforma se apuesta por que tanto en el caso de Puente Nuevo como de Zújar/La Serena se reclamen los derechos de uso que tienen los sectores primarios del Guadiato y Los Pedroches sobre estos embalses para que se contemplen en los próximos planes de las confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana, organismos pertenecientes a la administración central del Estado.

La plataforma exige, por otro lado, que el Gobierno central ponga fin a su inacción actual y se implique sin excusas para solucionar el grave problema del agua en el norte de la provincia, más propio de un país del tercer mundo que de uno del primer mundo, cuyos dirigentes pregonan y presumen de los progresos que se logran en el ámbito social. Unidos por el Agua lamenta que el Gobierno central descartara la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera hace más de un año y no la incluyera en el decreto de sequía, a pesar de ser una petición de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Finalmente, Unidos por el Agua agradece a los medios de comunicación la atención que dispensan a sus iniciativas, ya que gracias a ellos el presidente de la Diputación está informado de los planteamientos que la plataforma ciudadana hace para solucionar el problema del agua en el norte de la provincia, pues Salvador Fuentes aún no ha accedido a recibir a los representantes de la asociación, a pesar de que solicitaron una reunión el pasado día 14. La plataforma aprovecha esta nota para insistir en que su disposición no es buscar el enfrentamiento, sino colaborar con las administraciones para solucionar el problema y que los habitantes de Los Pedroches y El Guadiato tengan cubierto un derecho básico como es disponer de agua potable de calidad.