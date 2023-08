UGT condena el asesinato de Juana, empleada de Covap, sindicalista y “comprometida” con los derechos de los trabajadores

UGT Córdoba se ha sumado estos días a la repulsa y condena del asesinato machista perpetrado por el que fue pareja de la víctima en la localidad de Pozoblanco. Sobre este, que supone el undécimo crimen por violencia de género en Andalucía en lo que va de año, el sindicato mostró su “dolor e impacto” al conocer que la víctima era delegada de UGT en la empresa COVAP donde formaba parte, además, del comité de empresa.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, expresó “el profundo pesar que ha sacudido a nuestro sindicato en estos días; un impacto que nos ha conducido a la máxima prudencia y respeto a familiares y personas cercanas, aunque no por ello a formular la más absoluta condena a un hecho al que habría que recordar al Presidente de la Junta, Moreno Bonilla, que ni nos vamos a acostumbrar ni vamos a sucumbir a la hora de luchar por erradicar la violencia de género”. Además, extendió su condena a la agresión por un arma blanca sufrida por una joven en la piscina de esta misma localidad este miércoles, “algo que nos demuestra que esta lacra se nutre de sí misma y se manifiesta en actos de terrorismo salvaje y de imposición y control masculino sobre las mujeres”. Del mismo modo, el secretario ugetista mandó un mensaje de solidaridad y apoyo a esta mujer y a su entorno y envió su deseo y el de todo el sindicato en Córdoba para que pueda encontrar la más pronta recuperación posible.

Palomares, que recordó la labor de la delegada del sindicato en la empresa Covap en representación de UGT y su compromiso con los derechos de sus compañeros, extendió su repulsa ante este crimen “a aquellos que no sólo cuestionan la existencia de la violencia de género y que se permiten participar de nuestra democracia con ese discurso, sino que menosprecian a las víctimas, así como a aquellos que son capaces de negociar y llegar a acuerdos con ellos, demostrando la falta de cualquier tipo de escrúpulos con tal de conseguir acceder a gobiernos municipales, autonómicos o al mismo Gobierno de España”.

El secretario de UGT señaló que “es muy importante, en defensa de la dignidad de todas las mujeres y de toda nuestra sociedad, rechazar de pleno afirmaciones negacionistas sobre una lacra que supone un terrorismo activo y que tiene su germen en un machismo del que nuestra sociedad debe protegerse mediante leyes, concienciación social, mucha información y todo el apoyo necesario a las víctimas”.

Palomares mostró su reconocimiento “a las políticas progresistas que no sólo han destapado esta realidad, ocultada bajo la inmunidad conservadora de la privacidad familiar durante siglos y siglos, sino que se ha puesto frente a estos criminales poniendo freno a esta lacra y aprobando cada vez más medidas de protección para unas víctimas para las que toda ayuda resulta insuficiente si no cuentan con el respaldo unánime y sin fisuras de toda nuestra sociedad, por lo que cualquier discurso negacionista no es sino una fisura que permite a los machistas justificar sus fechorías”.

Finalmente, el secretario de UGT Córdoba animó “a toda mujer que esté sufriendo cualquier tipo de actitud violenta, física o verbal, así como de acoso o control, a que se ponga en contacto con el 016, un teléfono que no deja rastro en el teléfono y en el que podrán encontrar apoyo y ayuda, porque tomar decisiones como ésta a tiempo podría suponer salvar su propia vida”.