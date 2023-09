Reclaman a la Junta que convoque la mesa del agua de Los Pedroches, que lleva cinco años sin reunirse

Los cortes de suministro de agua potable, la imposibilidad de cultivar o dar de beber al ganado son situaciones directamente relacionadas con la crítica situación de sequía que se está padeciendo en Andalucía. La Fundación Savia ha enviado una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que muestra su preocupación por la gravedad de la situación en Los Pedroches y el Alto Guadiato. Aseguran que hay “más de 80.000 personas afectadas por restricciones en el suministro del agua de boca, tienen que abastecerse con camiones cisterna” y que “el tejido productivo tiene que abastecerse también con camiones cisterna lo que supone una logística y un volumen de costes inasumible”.

Esta organización, presidida por Francisco Casero, solicita nuevamente, y como lo lleva haciendo desde hace 5 años, “que se siga trabajando en la Mesa del Agua de Los Pedroches que estaba planteando soluciones adecuadas a los problemas”, de la cual forman parte numerosas entidades públicas y privadas “y que lleva sin reunirse años”. Savia pide que se convoque de forma urgente la Mesa del Agua de los Pedroches para buscar soluciones eficientes a la falta de agua que padecen.

La Plataforma Unidos por el Agua “está trabajando para establecer acciones eficaces, se ha reunido con instituciones públicas y privadas y está llevando a cabo movilizaciones, como la convocada el pasado 17 de septiembre en la que participaron más de 400 personas reivindicando la falta de soluciones por parte del gobierno andaluz al gravísimo problema que padecen”, asegura Savia.

Juan Manuel Moreno ha declarado que “siente mucho cariño y cercanía con estas comarcas”. Por eso, la organización pide el apoyo para los habitantes del Valle de los Pedroches y del Alto Guadiato, y realice una visita a la zona para conocer de primera mano la situación.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!